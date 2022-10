Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 6 de octubre de 2022 00:00

Un plan perfecto. Así es lo que Betül planeó en Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela turca, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, transita un camino en el que no todo es lo que parece y los finales muchas veces pueden sorprender.

En el capítulo de este jueves, Betül estará dispuesta a matar a Colak en la noche de bodas y para ello comprará veneno líquido a un hombre que le recomendaron. "Estoy pagando mucho dinero por esta botella. ¿Qué voy a hacer si no funciona?", preguntará la joven algo incrédula por el resultado que pueda tener en la vida de su futuro marido.

"Parece que no investigó lo suficiente. Debió haberle preguntado a Abdülkadir. ¿Cómo cree que asesinaron a Ali Rahmet? Se lo inyectaron en el cuello y en menos de 2 minutos él estaba muerto", informó el vendedor poniendo frenos a sus dudas sobre la efectividad de la sustancia.

El hombre le confesó que Abdülkadir le compró a él ese veneno y aseguró que es "el único en Cukurova que puede conseguir estas cosas". Tras estas palabras, Betül le dará el dinero que él pide que es una cifra monetaria muy elevada.

Luego Abdülkadir se comunicará telefónicamente con Betül. "Mi amor, no lo hagas. Tu no te cases con ese hombre. No quiero que te cases con él", señalará él a lo que ella le aclarará que "todo está saliendo conforme al plan". "Olvida ese plan. Quiero que incluso olvides a ese hombre. Por lo que más quieras no te cases con ese hombre. Bonita, de ahora en adelante sólo somos tu y yo", le pedirá él.

Sin embargo, Betül está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias y de esa forma quedarse con la herencia del empresario. "No te das cuenta que estoy en la recta final del plan. Ya no hay vuelta atrás", finalizará ella.

Por otro lado, Züleyha se enterará que Hakan le vendió sus acciones a otra persona y no a ella como lo imaginaba. El nuevo empresario querrá tomar parte de la empresa constructora Yaman y de esa forma provocará un quiebre. "No hace falta ir a la notaría. No me retiraré de la construcción, de hecho estoy dentro. Usted y yo somos socios en la construcción Yaman Karan", le dirá el hombre.

Luego le aclarará: "El señor Hakan me vendió sus acciones. Yo se lo pedí. Le dije que compraría sus acciones. Le pregunté si sería un problema y fue tan amable que me vendió sus acciones también".

Tras esto, Züleyha irá a hablar con Hakan y le reclamará por qué le vendió las acciones a otra persona y no a ella. "Qué estas intentando hacer. Le vendiste tus acciones al señor Hitmet. ¿Por qué lo hiciste?, ¿para vengarte de mi y salirte con la tuya?", le expresará notoriamente desbordada por la bronca.

"Las vendí porque tu no quieres trabajar en la misma empresa", le responderá él a lo que ella le confesará que ser socia del señor Hitmet la hará "mucho más feliz". "Pudiste haberme dicho esto por teléfono y así no hubiera venido hasta acá. Al menos que tu sientas algo por mi", señalará él.