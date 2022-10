Soñar Contigo: Aysel, el nuevo personaje que sacará lo peor de Leyla

jueves, 6 de octubre de 2022 00:00

Soñar Contigo transita sus momentos culminantes y en este camino un nuevo personaje se sumará a la ficción. La novela tura de las tardes de Telefe, cuyo verdadero nombre es Erkenci Kus, presenta un panorama en el que la ambición cruzará a una figura de la historia: Leyla (Öznur Serçeler).

Esta semana en la serie, Can (Can Yaman) buscó reconquistar a Sanem (Demet Özdemir) después de volver a enamorarse de ella. Aunque aún no logra recuperar la memoria, se dio cuenta que el amor que tuvieron fue puro y por eso apostó a tratar de no perderla. Para ello la llevó a una isla en el mar Marmara, de Turquía, y allí aprovechó cada segundo con ella.

Lejos de ambos, Leyla y Emre tuvieron que hacerse cargo de los desafíos que implicó la campaña publicitaria de las cremas de Sanem con la agencia Fikri Harika. Sin embargo, el camino no es fácil y eso llevará a la rubia a tomar una decisión poco feliz impulsada por la ambición.

En este camino un nuevo personaje ingresará a la historia y se verá por Telefe a partir de este viernes. Se trata de Aysel, una hermosa mujer de ojos claros a quién ella rastrará para poder armar un "encuentro casual". El hotel Hilton de Estambul será el escenario de ese encuentro y lo que ocurra a partir de ahí hará recordar a lo que era Aylin.

Aysel es una joven que fue amiga de Leila en la universidad y que compartieron espacio de trabajo en la agencia Fikri Harika. Sin embargo fue despedida por Aziz y se fue a trabajar a una de las empresas que es gran competencia: Dreams. Ahora esa agencia será una de las que competirá por la campaña de las cremas de Sanem y tiene todas las chances de ganar la carrera.

La actitud de Leyla en este escenario levantó fuertes críticas en la misma trama de la historia pero también en los fanáticos que siguieron la ficción en Turquía. El mensaje que se repitió en ambos lados fue el mismo: volvió a Aylin pero esta vez apoderándose del espíritu de Leyla.

El personaje de Aysel es interpretado por la actriz Cansin Çekili. Ella nació en 1989 en Izmir y tuvo su primera experiencia actoral en la serie Soñar Contigo, en el 2018. La joven se formó en actuación en la academia Hilal Saral de Turquía y en Diyaloh Lecture Commnicatios. De enormes ojos claros, la chica de 32 años mide 1,75 metros y pesa 55 kilos.