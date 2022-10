Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este jueves

jueves, 6 de octubre de 2022 00:00

Momentos muy tensos comenzarán a vivirse en Nuestro Amor Eterno, la ficción de las siestas de Telefe. La novela, cuyo título original es Istanbullu Gelin, tendrá situaciones de máximo drama con una vida en riesgo de muerte.

En el capítulo de este miércoles, Faruk descubrió que el ex esposo de Esra estuvo vinculado con Adem y sospecha que algo oscuro los envuelve. Por eso decidió ir a encararlo a su casa pero sin decirle nada a nadie de la familia.

Por su parte, Fikret habló con su secretaria y entre lágrimas le dijo que ella es muy importante en su vida. "No me gustaría perderte ni como asistente ni como mi amiga", comenzó expresando hasta que finalmente quebró en llanto: "lo siento mucho. Hoy me dijiste que tal vez ellos tenían razón, estaban en lo correcto. Me enseñaste la diferencia entre el pensar y el sentir. Eso lo aprendí al hablar contigo. Gracias a tí".

En el episodio de este jueves, Faruk irá a hablar con Adem y lo increpará por la escena que vio del ex de Esra saliendo de la camioneta de él en la playa de estacionamiento. Ese hombre es el mismo que vio que entró a la casa de la secretaria de Fikret y querrá saber cuál es el vínculo entre ambos.

Luego Faruk hablará con Fikret para contarle lo ocurrido y lo que este concluya será determinante para cómo siga la relación de hermanos.

"A pesar de que la policía no pudo encontrar su número, Aden lo encontró, ¿correcto?. Le creíste sin cuestionar absolutamente nada. Quisiera escuchar tu respuesta", dirá Faruk.

Por otro lado, Fikret irá a ver a Adem para agradecerle por haber puesto límites al ex esposo de Esra. "Si tuviera la opción de elegir a mi hermano, te elegiría a tí", le dirá el esposo de Ipek a su hermanastro. Y éste mostrará su gratitud ante estas palabras: "Eso significa mucho para mi".

Pero una situación de máxima tensión y drama se vivirá de la mano de la madre de Adem. Es que entrará en l desesperación por lo que Esma le dijo y la hará caer en una trampa muy peligrosa.