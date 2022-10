Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 5 de octubre de 2022 00:00

Un nuevo giro se dio a partir de esta semana en Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, transita un rumbo en el que el poder quedará en manos de Lütfiye después de la muerte del alcalde de Cukurova.

En el capítulo de este martes, la tía de Fikret recibió la noticia de que el hombre murió tras sufrir un infarto y ella deberá ocupar ese lugar que quedó. Es que Lütfiye fue declarada vicepresidenta del pueblo cuando él estaba vivo y fue él quien la ungió en ese lugar. Ahora asumió el asiento del alcalde con todos los atributos que él tenía.

"Yo no esperaba esto. Después de recibir la trágica noticia, con ayuda de todos hare mi máximo esfuerzo", expresó la mujer en sus primeras palabras a la gente que trabajará con ella.

En el capítulo de este miércoles, Bëtul irá a hablar con Colak notoriamente enojada por lo que le hizo Züleyha. Es que la dama de Cukurova la hizo quedar en ridículo tras tenderle una trampa con una cámara oculta. En las imágenes, que emitió en el cine a los principales referentes del pueblo, se ve cómo Bëtul le confiesa todo lo que hizo para destruir a los Yaman y buscar la quiebra de ellos.

A raíz de la inactiva acción de Colak para defenderla es que Bëtul fue a verlo y de esa forma ponerle fin a la relación. "No vine acá para hablar contigo sino para renunciar. Acá está el poder que me diste para actuar como abogada. El abogado que me reemplazará los podrá litigar. Tanto nuestra relación de negocios como nuestra relación romántica terminaron. No te quiero ver", señalará la mujer al empresarios.

Al escucharla, el hombre se desesperará y le pedirá hablar. "¿Hablemos sobre qué?. Tu te quedaste ahí sin hacer nada cuando Züleyha me humilló delante de todo Cukurova". Sin embargo él sentirá que este reproche es fogoneado por Sermin, su madre. Luego le prometerá que la venganza llegará en su debido momento. "Escucha, pondré a Züleyha en su lugar. No te preocupes cariño por eso", le aclarará.

Por otro lado, Hakan enfrentará a Züleyha después de enterarse que decidió dar ella un paso al costado y que Fikret se ocupe de todo. "Entonces le diste el poder de la empresa a Fikret. ¿Qué eso no me incumbe?. Al menos podrías habérmelo dicho como socio de la compañía. Creo que lo merezco", subrayará.

Luego le aclarará: "por supuesto que lo mereces. Mira la mansión. Toda la gente que vive acá casi muere por tu culpa una vez. No merecíamos eso".