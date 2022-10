Tamara Báez rompió en llanto en plena disputa con L-gante: “Si ya estás con otra, hacé tu vida”

miércoles, 5 de octubre de 2022 16:40

En plena batalla legal con L-Gante, Tamara Báez rompió en llanto en las redes. "Vengo acá a buscar ropa... faltan zapatillas, se llevaron el auto, la moto. ¿Qué onda? ¿Andan en atrevidos? Hacen lo que se les canta el ort... conmigo", manifestó en un video en el que mostró su vestidor casi vacío.

Y mirando a cámara, se quebró: "No me importa que me vean así. Tengo mucha bronca y están siendo injustos conmigo. La vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me hagan pasar esto, no da. Estoy sola. Me siento sola. No entiendo porque podés ser tan mala persona. ¿Qué venís acá a llevarte lo mío?".

Las publicaciones no tardaron en viralizarse en las redes sociales. Y en cuestión de minutos, Juan Pablo Merlo, su abogado, dio detalles en una entrevista con Flor De la V y el equipo de Intrusos. "Anoche ingresaron al lugar junto L-gante junto con Wanda Nara", reveló el letrado y aseguró que tiene como pruebas el registro de ingreso del barrio privado en el que vive Tamara con Jamaica, la nena que tiene con el cantante.

uD83DuDD25 La angustia y acusación de Tamara Báez contra L-Gante



uD83EuDDE8 “Cómo podes ser tan mala persona”



uD83EuDDE8 “Si ya estás con otra, hacé tu vida” @AmericaTV @Flordelav pic.twitter.com/WbHkUBcCjR — #Intrusos (@Intrusos) October 5, 2022

"Hay que ver las cámaras, para ver si ingresaron los dos a la casa, pero sí retiraron los vehículos. Tenemos que ver bien todo para ir a hacer la denuncia", sumó y reveló que Kenny Palacios, el estilista e íntimo amigo de Wanda, también fue de la partida. "L-gante no respeta nada. No sé cómo va a terminar esta situación si no le ponen un límite. Él mismo se está encaminando a una detención porque no respeta ningún derecho de la mujer", insistió.

Por lo pronto, Merlo explicó que tiene que analizar lo ocurrido junto a su clienta para definir si además de presentar una denuncia contra L-gante, iniciarán acciones legales contra Wanda y Kenny. "Tamara está muy mal con todo lo que está pasando, con todo lo que significa la separación", sostuvo. Y destacó: "Tamara siempre lo acompañó y está muy mal por cómo se dirigen a ella. Como mamá se siente muy avasallada, porque entran a la casa y ella está sola con la nena".

Como si esto fuera poco, el abogado -desde la casa de Tamara en General Rodríguez- contó que Elián Ángel Valenzuela -así es el verdadero nombre del artista- tuvo muchas actitudes violentas y mostró pruebas de su supuesto accionar, como puertas rotas y golpes en las paredes.