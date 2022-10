El desgarrador mensaje de Luis Ventura por la internación de su hijo

miércoles, 5 de octubre de 2022 19:53

Luis Ventura suele mostrarse como un tipo duro en los medios. Pero todo es distinto cuando habla de su familia, especialmente de Antonio, su hijo menor, con quien tiene una relación especial. Y ante la internación del nene de 8 años, hizo un desgarrador posteo en las redes. "Hoy nos toca ésta... Hay que bancar", escribió en su cuenta de Instagram.

"Doce días de neumonía y fiebre pero Antoñito es fuerte y aporta lo suyo", agregó, junto a una foto del menor en el hospital. E hizo mención a las críticas que recibió por los premios que entregó Aptra -entidad que preside- el sábado 2 de octubre: "Después me vienen a romper las bolas con el Martín Fierro, con boludeceeees!!! Fush fush".

En más de una oportunidad, el periodista expresó su preocupación por la salud de su hijo menor, que padece un problema neurológico. "La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente", reveló en una entrevista con Florencia Peña en LPA (América TV).

"Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cual es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida", señaló.

Y reconoció que tuvo que "reinventarse" para criar a su tercer hijo y que Facundo y Nahuel, fruto de su matrimonio con Estelita Muñoz, no tienen relación con el nene. "No tienen un trato o una interacción. La vida se encargará de acomodar las cosas. O no. A lo mejor, tiene que ser así la relación, y bueno... Lo que aprendí con todo esto es que cuánta gente hay matándose por un mango, por un escalón más arriba y no tienen noción, aquellos que están sanos, de la riqueza que tienen en sus vidas con la salud", reflexionó.