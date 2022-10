Amor de Familia: los 3 secretos que esconde Baris

miércoles, 5 de octubre de 2022 00:00

Un perfil desconocido, oscuro y hasta contradictorio al que él definió cuando comenzó la ficción. Así es Baris, el protagonista de Amor de Familia, la novela turca de las siestas de Telefe.

El joven es un joven apuesto cuya imagen es la de un ladrón de autos que es muy astuto y que consigue todo lo que quiere. Ante Filiz y la familia Elibol, se presentó como un joven cuidacoches de un restó que no tiene padres porque murieron y que vive en un departamento con otros 2 amigos.

Sin embargo guarda algunos secretos que poco a poco irán saliendo a la luz. El primero se descubrió en el capítulo de este martes de la mano de la pequeña Kiraz. La hermana de Filiz descubrió que la madre de Baris no estaba muerta y que él no es un joven pobre. Pero además, y tal vez el que fue para ella más fuerte, es que su verdadero nombre es Sabas.

El novio de Filiz tiene un sin fin de mentiras entorno a él, muchos de los cuales Kiraz los descubrió en un minuto y ahora la verdad será marcada con los tiempos de la nena. Pero hay más secretos que ella no sabe y que mantendrán a los fans en sus asientos.

El segundo secreto es que el padre del joven está vivo y que él lo odia porque abandonó a su madre cuando ella estaba muy enferma. El hombre se fue con su amante y dejó su familia atrás sin importarle nada. Eso Baris no se lo perdonó por nada y por eso decidió revelarse.

El tercer secreto es el trabajo que desarrolla el joven. Su padre tiene una empresa importante que es la que les permite estar en muy buena condición de vida tanto él como su madre. Sin embargo, Baris descuida esta empresa porque no quiere saber nada con su padre y se dedica a otra actividad. ¿Cual es?, ¿es la delincuencia?. La respuesta de esta última pregunta es "no". El joven no es ladrón, a pesar de que se lo ve vinculado a esta actividad. Su trabajo es otro pero para no spoilear, se mantendrá en secreto hasta que quede revelada en la ficción.

Pero estos 3 no son los únicos secretos entorno a este joven. También hay otros que son aún más fuertes y que se conocerán más adelante. Con estos secretos se irá hilando un "colchón" de mentiras, en el que caerá Filiz y al final provocará un gran quiebre en la historia.

El nuevo personaje

Kiraz descubrió en el capítulo de este martes a Ayla, la madre de Baris. Ella es una mujer adinerada y de alta clase social que se caracteriza por ser muy cordial y dulce. Será ella quien entrará en contacto con la primera integrante de la familia Elibol pero este encuentro será distinto a lo imaginado y la reacción de la menor será bastante fuerte.

El nuevo personaje está interpretado por Sema Atalay, una actriz turca nacida en 1965 en Estambul. Además de actriz se recibió de Antropología de la Facultad de Lengua, Historia y Geografía. Actuó en comerciales, en varias series de renombre en Turquía y en películas. A la actriz le encanta viajar, la naturaleza y el buceo.