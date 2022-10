Revelaron los motivos por los que Jey Mammón no quiere seguir en La Peña de Morfi

martes, 4 de octubre de 2022 18:08

Hace unos meses Jey Mammón se sumó como conductor en La Peña de Morfi, desde su participación en el programa como conductor el cantante logró muy buenos índices de audiencia junto a Jesica Cirio, llegando a registrar picos de rating superiores a los dos dígitos.

Sin embargo, revelaron motivos por los que Jey no se sentiría conforme con su permanencia en el programa. “Para 2023, Telefe tiene en carpeta el big show de Jey Mammon, hablamos de Carpool Karaoke, están viendo si están zanjadas las cuestiones de derechos o si harán algo similar a Los Mammones, con el que había también cuestiones con la productora Jotax”, resaltó Marina Calabró en "Lanata Sin Filtro".

"Él venía haciendo un éxito en América, con menos rating pero era el programa de él. La Peña es un éxito pero no es suyo…”, acotó Jorge Lanata.

"Resultó así y sumo un dato: Jey es un hombre muy buen humorado, muy canchero y lúdico y en su programa nunca se lo vio fastidioso. Sin embargo, en La Peña sí hay momentos en que se lo ve molesto”, agregó la periodista.

"El domingo pasado estaba fastidioso en la cocina, en un momento Jésica quiso extender un poco y él se cruz. En la entrevista con Abel calló a la gente de producción, y no es normal verlo así, me parece que hay un registro que es que no es un espacio de lucimiento para él”, indicó Marina.

"De hecho, se la nota mucho más cómoda a Cirio. Él sabe dónde se luce y dónde no”, cerró.