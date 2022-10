Reapareció Iván Papetti, finalista de "La Voz Argentina" y estallaron sus fans

martes, 4 de octubre de 2022 14:51

Humilde y "hablando" con su público a través de su talentosa voz, reapareció en Instagram Iván Papetti, finalista de "La Voz Argentina". Como consecuencia, sus fans han "explotado" al conmoverse con su interpretación.

Es que compartió un fragmento de "Hurt", de Johnny Cash. Se escucha su voz mientras que el video, de fondo negro, muestra la traducción de la letra.

En los comentarios, lo llenaron de elogios. "Iván, sos increíble, tu voz y tu interpretación son buenísimas, una crítica muy constructiva..... ojo con la elección de las canciones, creo que te comiste a Elvis, Sinatra, Tony Bennett y hasta Josh Groban, qué panzada te diste amigo.... !!!! Una bendición, para vos y los que te vamos a disfrutar, viniste a reivindicar la música", dijo Elisa.

Olga agregó: "El mejor de LA VOZ sin ninguna duda, para mí fuiste el ganador!!! Que la vida te depare todo el éxito que te merecés!".

Otros mensajes mantuvieron este tono: "Qué voz más preciosa Iván"; "Qué temazo Papetti!" y "Tenés muchísimo futuro".

Iván Papetti quedó en tercer lugar en "La Voz Argentina" y se llevó un premio de $500 mil. El reality lo ganó Yhosva Montoya con un premio de $2 millones más un contrato con Universal Music. En tanto, Ángela Navarro ganó $1 millón y en tercer lugar, Elías Pardal obtuvo $250 mil.

Fanático de Frank Sinatra y Michael Bublé, quien lo sorprendió en una de sus presentaciones, el joven de 18 años se convirtió en uno de los favoritos de la gente.

"Mi nombre es Iván Papetti, tengo 18 años y soy de San Antonio de Padua", con esas palabras y su característica timidez, que posteriormente fue perdieron en el certamen, el joven se presentó y su historia atrapó. "Iván comenzó a los 15 o 16 años con Freddie Mercuri", con esa oración, su madre relató los inicios no muy lejanos de su hijo.

"Un día me puse un karaoke de Sinatra y me salió cantarlo porque me sabía más o menos el ritmo, y salió una voz que no había escuchado en mi y me decidí a querer aprender canto", dijo el mismo Iván. "Siempre lo acompañamos porque veíamos que le ponía pasión a lo que estaba haciendo", añadió su madre, Valeria.

Desde entonces, su paso por el big show no pasó desapercibido. Primero fue del team Lali, cuando la artista bloqueó a su colega Soledad para quedarse con él. Instancias más adelantes de su primera performance, Sole finalmente lo sumó a su equipo y aunque esto sonara poco, tras ser eliminado del team de la folclorista, los hermanos Mau y Ricky decidieron sumarlo y quedarse con él. Junto a ellos, llegó a la final y sorprendió que quedara en tercer lugar.