¡Impactante!: Lizy Tagliani habló de su "separación" de Sebastián Nebot

lunes, 3 de octubre de 2022 22:29

Lizy Tagliani inició muy triste esta semana ya que su perrita Tati, heredada de su mamá, murió al ser atacada por otro perro de un vecino. Pero arropada por sus afectos, comenzó a recobrar la sonrisa y a hacer las bromas con las que alegra a sus fans.

Este lunes por la noche hizo una relacionada con su pareja Sebastián Nebot, que la sostiene y acompaña en estos momentos. "Último momento @sebasnebot y Lizy separados; los motivos: Justo, Gerarda, Benito y la Tina que no se ve pero esta atrás mio jaaaaa", posteó en Instagram. Compartió una foto de ambos con sus mascotas que son los grandes mimados.

Sus fans reaccionaron a la tierna imagen, que registraron luego de que Lizy retomara las grabaciones de "¿Quién es la máscara?", el big show de Telefe que la tiene como investigadora.

En tanto, más temprano, tuvo un picante intercambio con su compañera de programa y amiga Wanda Nara. Lizy publicó una foto desde la concesionaria donde fue a dejar su auto, tras el choque que sufrió en el fin de semana. Y Wanda cuestionó su colorido look.

"Ese look es todo, ni la abuela de mamá Cora se atrevió a tanto", disparó Wanda que no se vio venir la rápida reacción de Lizy. "Pero a mí me ven en persona y soy la misma de la foto", señaló y los fans estallaron en las redes. ¡Qué par!