Dani La Chepi reveló tener una extraña fobia: "no puedo entrar al..."

lunes, 3 de octubre de 2022 00:00

La reconocida influecer, Dani La Chepi estuvo en PH Podemos Hablar y habló sobre diversos temas de su vida privada, sin embargo reveló un dato que sorprendió a todos.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff hizo pasar al punto de encuentro a aquellos que tienen historias en el baño, y Dani fue una de las primeras en pasar.

"Tengo un tema...No puedo entrar al baño y dejar la puerta cerrada, donde sea que esté”, comenzó, y despertó el asombro de todos. Entonces, entre risas sostuvo: “no lo puedo explicar, será ´anofobia´”.

“No lo puedo manejar, me baño en dos segundos con los ojos abiertos, voy a a hacer pis con la puerta abierta y, si tengo compañía en el momento de lo segundo, mejor. Pero no dentro del baño. No es que pido la mano. Aunque si es mi pareja, entra", continuó.

Kusnetzoff indagó sobre el origen de su extraña fobia y ella remarcó que "no sé qué pasó de chica, yo tengo una infancia que bloqueé en un momento. Pero sí recuerdo, a mí me gustan mucho las películas de terror, que había una muy vieja de la época de Luther, el sanguinario, de los años 70, donde la chica se sentaba en el inodoro y había una serpiente que le ingresaba. Son esas cosas que no tenés que ver, por eso cuido mucho lo que mira mi hija".

“No es que pienso que hay una serpiente, porque ya lo sé que no, pero puede haber algo. Yo nunca quito la posibilidad de que pueda aparecer algo”, cerró.