"Creo que la cagu...": la China Suárez se cortó el flequillo en vivo en las redes

lunes, 3 de octubre de 2022 15:02

“Me corto el flequillo con ustedes...”, escribió Eugenia la China Suárez en su cuenta de TikTok junto con un video en el que tal cual su descripción, se cambia el look delante de cámara. Así, tijeras en mano, se la ve muy concentrada tomándose el pelo frente al espejo y luego del primer tijeretazo... “Creo que la cagué. Una guerrera persevera”, escribió.

Insistente, tal como se describió en el video que compartió, volvió a cortar y a repetir, esta vez en voz alta, que la cagó. Sin embargo, luego de un corte mostró cómo le quedó su nuevo look y consiguió miles de “Me gusta”. No es la primera vez que se corta sola el pelo, en el 2020 luego de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, usó el pelo por debajo de los hombros y en un momento, al querer mantener el largo en vez de ir a su estilista, fue ella quien se lo recortó.

El corte se lo realizó durante su estadía en Madrid, España, donde estuvo para presentar la película que filmó allí, Objetos, con Álvaro Morte y Verónica Echegui. “Bueno, terminamos el junket de prensa de Objetos en Madrid. Ayer me agarró la locura a la una y pico, y me corté el flequillo”, había contado en su cuenta de Instagram donde al postear su nuevo peinado recibió cientos de elogios: “Hermosa”, “Divina”, “Hay algo que nunca vas a lograr... que algo te quede mal”, “Naaaaa te queda muy lindo”.

El romance entre la China Suárez y Rusherking crece a pasos agigantados. A tal punto que el cantante acaba de lanzar Perfecta, un tema dedicado a la actriz y su intenso noviazgo. Sin embargo, al principio no fue tan sencillo para la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio, ya que los 8 años de diferencia que le lleva al joven santiagueño la llenaban de prejuicios.

"Me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22 años, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés. Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido. Los centennials vienen desprogramados, con otra cabeza, con otra visión del mundo, sin preconceptos. Además, sus amigos y su familia lo aman. Amo su forma sana de quererme…", explicó la China en una entrevista con Hola.

Pero más allá de estos cuestionamientos, reconoce que cuando lo vio sintió un "flechazo". "Es muy fuerte lo que me pasa con Thomi -así es el verdadero nombre del cantante-. Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación. No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él", señaló.