Soledad Aquino se quebró al hablar de Marcelo Tinelli: "Pocas veces lo escuché"

jueves, 20 de octubre de 2022 00:00

Después de vivir un duro momento de Salud que la llevó a estar internada durante varios días, Soledad Aquino recomenzó una nueva vida. Acompañada por sus hijos y el cariño de su ex pareja, Marcelo Tinelli, la rubia recibió una sorpresa que la emocionó.

Este miércoles, en diálogo con Ángel de Brito en LAM, Soledad recibió un sentido saludo de Marcelo, que la hizo emocionarse hasta las lágrimas.

“Quería mandarle un beso enorme a Sole. No puedo creer lo bien que está, lo lúcida, lo hermosa que está. Siempre fue una hermosa mujer, siempre fue una buena mina, siempre fue una mujer con valores y me encanta verla hoy bien”, se le escuchó decir a Marcelo en un audio que le mandó a Ángel.

“Recuerdo que hace más de un año la pasó muy mal y la luchó como una guerrera que es en todo momento. Y cuando la miro, tengo el recuerdo de estar con Cande tirados en el piso sin saber qué iba a pasar”, agregó Marcelo.

“Y este buen pasar de Sole me pone tan feliz, me emociona. La adoro, la amo. Es una mujer hermosa en todo sentido. No quiero llorar, pero la veo y me emociona mucho. Me emociona por Mica y por Cande, y verla tan fuerte, linda y hermosa, tan bella persona me hace quererla y admirarla aún más”, cerró Tinelli con alegría y emoción en su voz.

En ese momento, Soledad no pudo contener la emoción y sorpresa, y reveló: “La verdad, pocas veces lo escuché hablar así a Marcelo”, lanzó. Y añadió: “Me emocionó. Me tengo que contener porque están ustedes”.