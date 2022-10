Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este jueves

jueves, 20 de octubre de 2022 00:00

Momentos tensos con importantes revelaciones y otros secretos latentes se darán en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela, cuyo título original es Istanbullu Gelin, atravesará momentos muy fuertes que dirigirán a la trama un nuevo giro en la historia.

En el capítulo de este jueves, la ficción comenzará a transitar un duro giro. Es que uno de los personajes más queridos, Begüm, sufrirá un complejo cuadro de salud que concentrará la atención de todos. En medio de una sorpresa de Can, quien le llevará bombones para comer en el hospital, sufrirá un desmayo.

La doctora, que poco tiempo antes recibió la noticia de que el cáncer que padecía había desaparecido, se descompensará. Frente a ella estará Can quien rápidamente pedirá ayuda y a partir de esto comenzará a someterse a numerosos estudios para saber qué es lo que padece.

Lejos de todo esto, Fikret buscará a Esra para hablar de todo lo que le toca pasar y lo difícil que se le está haciendo todo con su hermano y su madre. "Tome la decisión más difícil de mi vida. Hice algo importante y no tengo con quien hablarlo", comenzará expresando a su ex secretaria.

"Se que nadie puede entenderme. Estoy acá porque me di cuenta de que sólo puedo respirar cuando estoy contigo", agregará el joven Boran cuya persona en el mundo que más lo contiene es ella.

Luego cuando llegue a su casa será testigo de algo que nunca imaginó. En la habitación estará activo el parlante que permite escuchar lo que sucede en la habitación de la hija que tiene con Ipek. Allí precisamente estará su esposa hablando con su suegra de él.

"Siempre hace lo que quiero. Sabes me da la razón en todas las discusiones. No podría vivir sin mi. No sabría que hacer si no estuviera a su lado. Se que está muy enamorado de mi", señalará Ipek sin saber que el reproductor de voz le está tomando el audio y está escuchando Fikret desde la otra habitación.

En este escenario, su madre le pedirá que valore el amor que le da su esposo. "Ipek, hija tienes que entenderlo. Debes ser inteligente", le advertirá la mujer.

Por otro lado, Faruk le hablará a Süreyya para ver si puede ir a buscarla y salir unos minutos de la locura del trabajo. Sin embargo ella le mentirá diciendo que está comprando cosas para la escuela. "Te diré una cosa, aunque la situación parezca muy negativa, se que encontrarás el lado positivo. Te amo", le dirá ella y luego ingresará a un edificio. Este movimiento será registrado por una cámara de fotos.