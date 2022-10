"Me movió la cola y se durmió": Lizy Tagliani, destruida por la muerte de su perrita Tati

domingo, 2 de octubre de 2022 11:32

Lizy Tagliani atraviesa un domingo terrible. Shockeada, intentó salvarle la vida a Tati, su perrita de 19 años, que fue brutalmente asesinada. En un nuevo posteo en Instagram, contó los desesperantes momentos y se disculpó por subir un video con Tati fallecida, explicando que lo grabó para un veterinario.

"Pido disculpas por subir el video aquí, estaba muy nerviosa era para su Dr. Lamentablemente ya no vive pero la quiero recordar así estaba a punto de cumplir sus 19 años. Ella y Benito son los últimos perros de mi mamá me hubiese encantado que se vaya de otra manera...", escribió, notablemente afectada por lo sucedido.

Lizy relató: "yo vi cómo el perro la captó y la pasó para el otro lado pero no pude hacer nada. Corrimos y cuando llegamos, no pudimos saltar el tejido... cuando la llamé me movió la cola y se durmió, hasta último momento diosa... La vecina muy amable me la trajo... ella ama a los animales. Ahora estoy enojada conmigo pero puedo entender a la naturaleza".

En su despedida, todo fue dolor: "TATI sabés lo que te amo y lo que te voy a extrañar. Ojalá puedas entender que no pude hacer nada... gracias @luisdavidvilardi por venir enseguida".