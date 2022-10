Los Nocheros recordaron un particular momento que vivieron en San Juan

domingo, 2 de octubre de 2022 16:57

Este domingo, Los Nocheros visitaron el programa de Telefe, "La Peña de Morfi", allí desplegaron toda su música, y en el estudio se vivió una verdadera fiesta.

Los artistas cantaron sus primeras canciones y Jey Mammón, junto a todo el equipo de trabajo aplaudieron y celebraron la presencia de los cantantes al grito de "dale campeón".

Luego, el conductor aprovechó para consultarles sobre las anécdotas que pasaron a lo largo de los años. "¿En algún momento les pasó de estar tocando y que aparezca un terremoto en medio del show?", preguntó Jey, entre risas.

En ese momento, los músicos recordaron un particular momento que les tocó vivir en el 2010, en la Fiesta Nacional del Sol, un trágico terremoto sacudió Chile. Ese sismo, aunque con menor intensidad, se sintió en San Juan y sorprendió a Los Nocheros, Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino, que actuaban sobre el escenario del Parque de Mayo.

"Estábamos con el Chaqueño, y el día del Tsunami que fue en Chile, se sintió una réplica de sismo en San Juan y todos salieron disparando", recordó Kike Teruel.

Además, agregó que "el primero que salió corriendo fue el Chaqueño, en el show también estaba la Sole, que estaba embarazada".

El artista sostuvo que no se había dado cuenta de lo que sucedía en aquél momento, ya que estaba con los auriculares. "En ese momento me hablaron y me dijeron que teníamos que salir".

Los artistas recordaron que esa fue una de las experiencias más complicadas que les tocó vivir a los largo de sus años de carrera.