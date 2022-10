Con el rating a favor pero con fuertes críticas, estrenó la nueva ficción de Can Yaman

domingo, 2 de octubre de 2022 00:00

Y finalmente llegó el día. Tras muchas promociones y tiempo de espera, el viernes pasado estrenó la nueva ficción del actor Can Yaman, Viola come il mare. La ficción, grabada integramente en Italia, cuenta con la actuación coprotagónica de la actriz Francesca Chillemi.

La serie, que se emitirá todos los viernes en un canal de Italia, ronda entorno a la historia de Viola Vitale, una periodista de moda que regresa a Palermo para buscar a su padre y termina lidiando con noticias policiales, y el inspector jefe Francesco Demir.

Los dos se encuentran y chocan durante el primer caso de Viola, que la ve involucrada de una manera peligrosa e inusual. Pero la periodista tiene una extraordinaria habilidad para comprender el estado de ánimo y las emociones de las personas que tiene delante, cualidad que le permite dar valiosos consejos a Demir y llevarlo a la captura del autor de un asesinato.

De acuerdo a la prensa italiana, "el debut de la nueva ficción con la ex Miss Italia y el actor turco no defraudó a la cadena, llevándose a casa excelentes ratings: las historias de Viola y Francesco Demir han fascinado a 3.400.000 espectadores, registrando un 20,40% de rating". Este nivel de audiencia fue todo un éxito para Canal 5 de Italia más que nada porque consiguió un empate técnico con el canal Rai, que es líder de audiencia en aquel país.

De esta forma se dio un importante punto de inflexión: hacía años que una serie emitida por la cadena no obtenía números a la altura de la competencia.

Según el portal italiano Coming Soon, "tras el primer episodio de Viola come il Mare no cabe duda de que la ficción será un éxito, ¡tanto que se habla de una segunda temporada! Mientras tanto, Can está centrado en el nuevo trabajo que le espera en Budapest, en el plató de la serie de televisión El Turco".

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias entorno a la ficción. Las expectativas también se vieron defraudadas para el público. El portal Dilei destacó en su edición de este sábado, que pese a las buenas mediciones de la ficción, también hubo muchas críticas por parte de la audiencia. Al parecer, el nivel interpretativo del actor turco no fue nada apreciado por el público.

Pero además compararon esta ficción con otra que ya se vio en Italia. "Estaría el parecido y la comparación quizás un poco demasiado despiadada con otra ficción, emitida hace unos meses en Rai y nacida de la misma productora, Lux Vide. Hablamos de Blanca , la serie revelación de 2021 que mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla y que parece que podrá continuar con una segunda temporada".

Más allá de eso, Viola come il Mare logró alcanzar sin dudas uno de los objetivos: no sólo tener buenas mediciones de rating sino también gran repercusión mediática y que los días posteriores al primer episodio todos hablen de esta serie.

El primer capítulo

De regreso a Palermo después de años en el mundo de la moda parisina, Viola sigue la pista de su padre, a quien apenas recuerda, pero que necesita encontrar de nuevo por una razón decididamente importante e impostergable. El nuevo, e inusual para ella, trabajo como reportera policial le presentará al fascinante y decidido inspector jefe Francesco Demir.

Mientras los primeros reportajes sobre el padre parecen dar esperanzas a Viola, el intento de asesinato de un niño estalla en el centro de la noticia: la periodista es la encargada de seguir la investigación, y una vez más su insólito talento resultará fundamental para la solución del caso. .