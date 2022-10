Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 19 de octubre de 2022 00:00

Poco a poco nuevos cambios se van generando en Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, transitará momentos en los que la sed de venganza irá por un camino y el amor por otro.

En el capítulo de este miércoles, Colak se encontrará que la pared de una de sus propiedades fue pintada con una frase amenazante. "Cukurova será la tumba del gran Colak", leerá el empresario desatando en ira ante el poder que alguien tomó para realizar tal amenaza.

Tras esto, él irá a buscar a Vahap al taller de autos de Abdülkadir con el fin de cobrar venganza por esa amenaza. Ante esto, llegará precisamente Abdülkadir y frenará su ira y la de su gente. "Cómo te atreves a golpear a mi gente. Vienes a mi negocio a hacer esto", señalará el hermano de Vahap.

Pero el empresario le aclarará que no tiene problemas con él sino que son con su hermano. "Escribió en mi casa, Cukurova será la tumba del gran Colak. Cuando por fin lo encuentre veremos de quién será la tumba", señalará. Pero Abdülkadir le advertirá que él se fue de ahí por recomendación de él. "Vahap se fue. Yo fui quien lo mandó a Ismir. Escúchame, el único que miente eres tú. Es lo que haces mejor. Culpaste a mi hermano, querías que lo encarcelaran y no lo olvidaré. Ahora toma a tus hombres y lárguense. O sino te mato yo acá", apuntará.

Después, Abdülkadir ingresará a su oficina pero para su sorpresa encontrará que ahí adentro está Vahap y que no se fue realmente a Ismir como él le pidió. "¡Que demonios!, ¿por qué sigues acá?. Eres un imbécil, enserio eres un idiota, un tonto. ¿Por qué no te fuiste a Ismir?", le reprochará Abdülkadir a lo que su hermano responderá: "porque me aburro mucho allí. Sólo va la gente retirara. Yo pertenezco a Cukurova, me gusta la acción y soy adicto a ella", le aclarará.

Por su parte, Fikret hablará con su tía Lütfiye porque se enteró que ella rentó una vivienda para dejar de vivir en la mansión de Züleyha y tener un lugar para vivir con su sobrino al que considera como un hijo. "No es que renté una casa, es nuestra casa", comentará la tía quien agregará: "la vas a ver. Ya la verás y te gustará. Es hermosa".

Tras un ameno diálogo, la mujer preparará una "trampa" para su sobrino. Es que con el objetivo de que conozca la casa nueva, buscará tener una salida con él y que conozca a alguien muy especial. "Vamos a verla esta noche. Tengo algo que hacer en el club, recógeme ahí porque además quería saber tu opinión sobre algunas cosas de la casa", señalará Lütfiye.

Luego llegará a la sala de profesores de la escuela de Cukurova, un sobre destinado a la nueva maestra del pueblo. "Querida Zeynep, si estás libre esta noche querría invitarte al club social de la ciudad. Espero que puedas cenar conmigo", dice la misiva.