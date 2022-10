Viajes por el mundo y amor a Atilio: quién es la polémica Martina de Gran Hermano

miércoles, 19 de octubre de 2022 00:00

Es una de las figuras más polémica. No por lo que genera dentro de la casa de Gran Hermano sino por lo que dijo antes de ingresar e incluso su pasado como profesora de Educación Física en una escuela. Martina Stewart Usher tiene 25 años de edad, es de zona norte de Tigre y cuando entró rápidamente su nombre se hizo tendencia en Twitter.

La morocha tuvo una expresión caratulada como "homofóbica" y eso le valió el repudio de quienes no la conocen personalmente. "Las chicas no me atraen para nada, no entiendo la bisexualidad y me da asquito. Rari. Para analizar", señaló la participante. Pero a eso se sumó la denuncia en las redes de una chica que pidió hacer campaña para que la saquen por la experiencia que tuvo cuando ella era maestra de gimnasia: “es una hija de p… y una maltratadora. Puteaba a los chicos y les decía que eran down, que eran unos inútiles. Todos son chicos de entre 6 y 14 años".

A partir de todo esto, en las redes comenzaron a hablar de la posibilidad de sumar votos para que la saquen de competencia y la posibilidad de que sus compañeros la nominen era el deseo más grande. Sin embargo, eso no sucederá... al menos este domingo.

Es que este martes, se realizó la Prueba Líder, un juego que la producción de Gran Hermano puso en acción, y ella resultó ganadora. El beneficio que obtuvo fue que no podrá ser nominada por sus compañeros esta semana. "Tu beneficio es que esta semana estás inmune, estás salvada. Además otro beneficio: el jueves, sin decir nada, vas a tener que salvar a alguien de la placa, de los nominados del miércoles", explicó Santiago del Moro.

Con este escenario, la joven tiene garantizada la continuidad al menos por 15 días y siempre y cuando no vuelva a ganar este beneficio. Pero ¿quién es esta joven tan polémica?

Martina se definió al inicio del programa como "caprichosa" ya que busca conseguir todo lo que quiere. Le encanta el fútbol y por eso va a la cancha "bastante seguido". Además salió con "chicos que juegan al fútbol" pero evitó decir con quiénes. Su media naranja es Atilio, su perro que incluso tiene una cuenta en Instagram que suma miles de seguidores.

Martina cuenta con más de 6 mil seguidores en Instagram donde comparte fotos de su vida, en escenarios tan imponentes como hermosos. Algunas de esas postales fueron tomadas en Walt Disney, Nueva York, Jamaica o Machupicchu, en Peru.

La participante usa también su red social para deslumbrar con sus curvas. Es que, al mejor estilo modelo, comparte poses en bikini en la playa, el mar o las piscinas de hoteles.

Mirá algunas de sus publicaciones: