Thiago, el querido participante de Gran Hermano, abrió su corazón en el primer día

miércoles, 19 de octubre de 2022 00:00

En su primer día dentro de la casa de Gran Hermano 2022, el querido participante que en su presentación se ganó el corazón de los televidentes, Thiago Medina, emocionó a varios de sus compañeros con quienes ya estableció los primeros vínculos de amistad.

Lo hizo al mostrarles fotos de su familia que llevó para que lo motiven en su estadía dentro de la casa, momentos que se mostraron en la noche de este martes, cuando Santiago del Moro junto al panel de análisis, vieron atentos a cómo el joven que trabaja en el Mercado Central y también recolecta cartones, abrió su corazón.

"Somos diez nosotros, cinco varones y cinco mujeres, pero no vivimos todos juntos, cada uno tiene sus parejas, vivimos seis en la casa. Vivimos en González Catán, a pesar de todo es tranqui pero como todo lugar, tiene sus días malos. Yo no hago quilombo ni nada de eso, a mi me gusta hacer amigos", le comenzó contando a su compañera María Laura, después del desayuno.

Posteriormente, en la habitación donde se dispuso a ordenar las cosas que había llevado en su valija, protagonizó un emotivo momento con el cordobés Maximiliano Giudici, quien no aguantó las lágrimas al escuchar hablar a Thiago quien le presentó a su familia a través de una fotografía.

"Es una re oportunidad, es una nueva vida para mis hermanos. Me gustaría hacerles una casita linda. ¿Quién iba a pensar que hoy estoy acá y hace dos semanas estaba juntando cartones, trabajando en el mercado? Matándome por unos pesos y ahora estoy acá", reflexionó entre lágrimas.

Y finalizó: "Me siento en una peli, tengo miedo de mañana despertarme y que sea un sueño nomás".

Mirá los emotivos momentos: