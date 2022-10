Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 19 de octubre de 2022 00:00

Trazada por el odio y la bronca. Así avanzará Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo título original es Istanbullu Gelin. La novela transita momentos en el que la familia está cada vez más desunida.

En el capítulo de este miércoles, la familia Boran seguirá sorprendida y sacudida por la noticia que dio Esma de su relación con Galip. Los hermanos no sólo tienen bronca con la madre sino que Fikret generó odio con su hermano mayor, Faruk, quien considera que es el preferido de su madre y fue el primero en saber de la relación de la matriarca con su pareja.

En este escenario, Adem hablará con su psicóloga sobre lo difícil que fue su vida, pero las palabras de la mujer tomarán fuerza no sólo con su vida sino también con la de los hermanos Boran. "La vida no me dio la oportunidad de ser feliz", le dirá el hombre a su psicóloga quien le hará re-pensar lo que realmente significa esto.

"Ser feliz es una decisión individual. Cada quien elige qué hacer al respecto aunque cuando se es niño, es muy difícil imaginarlo. Si los padres aman a ese niño, si lo tratan bien, lo respetan y protege, él se sentirá más feliz y sin notarlo, de forma consciente, será todavía más feliz", señalará la psicóloga a medida que las imágenes van articulándose entre lo que les toca vivir a los diferentes hermanos.

Luego agregará: "es para eso que estamos aquí en esta sesión para lograrlo. Estas personas saben cómo ser felices y hacer felices a los demás. Ven a su familia detrás de ellos y así es fácil poder lidiar con los problemas diarios. Algunas personas lo logran sin contar con apoyo. A veces sin tener ningún respaldo. Otros ni siquiera se percatan de esa falta de amor. Esas personas necesitan descubrir cómo ser felices. Tendrán que entender que la plenitud que buscan se encuentra dentro de ellos".

"Es como cuando se quiere aprender a hablar un nuevo idioma. Necesitas hacer un esfuerzo. Cuando te enfrentas a una situación diferente, el cerebro simplemente no lo reconoce", finalizará la psicóloga.

Por otro lado, Fikret llegará a la mansión con el rostro golpeado y reclamará por su hermano Faruk. "¡Tu qué quieres Fikret!, ¿arruinar la familia?, ¿qué haces dándole tus acciones a Adem?", lanzará Esma a lo que él responderá: "no le di nada, simplemente le di un poder para que administre algunas de mis acciones. Él estará en el Concejo de Administración. Tiene todo el derecho de estar ahí. ¡A! pero mi hermano tiene miedo porque piensa que seré más poderoso con Adem ahí. Y bueno, cómo él no puede decidir nada por sí mismo..."

"Hijo, ¿eres tan ingenuo de creer que Adem estará de acuerdo contigo en todo?. No exagero. Cometiste un error y no ves el impacto de tu decisión. ¡Es posible que no puedas ver más allá de tu arrogancia y pienses que Adem no tiene más intereses!", lanzará la anciana.