Imparable: el nuevo récord de Soledad Pastorutti

miércoles, 19 de octubre de 2022 15:28

Soledad Pastorutti suma un nuevo éxito a su extensa trayectoria: el sábado 29 de octubre se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires por tercer año consecutivo con entradas agotadas. Y no es para menos, ya que la artista promete repasar todos sus hits, con muchas sorpresas para su público, que como es costumbre, se acerca desde diferentes puntos del país para acompañarla en una noche especial.

"Este show es muy diferente a lo que están acostumbrados a ver en otras partes del país. Yo suelo presentarme en festivales, en los que me tengo que amoldar al escenario que hay ahí, el sonido, el músico que viene antes o que viene después... En cambio esto es todo mío y le pongo mucho más de lo que imagino y puedo", explicó semanas atrás en una entrevista con Noticias Argentinas.

Y contó cómo encara la preparación de un show de esta magnitud: "Primero escucho todos mis discos, desde el primero al último, para analizar las canciones que me gustaría cantar. Armo una lista con los temas que me gustan mucho, que se va achicando porque sino estaría días arriba del escenario. Después armo el orden de los temas, que tiene que ver con algo que quiero contar. Me gusta siempre arrancar y terminar el show bien arriba, pasando por situaciones más emotivas, de reflexión. Me parece que está bueno dar un show con muchos condimentos. Si va a ser largo, que la gente se vaya con la sensación de que se quedó corto, de que lo disfrutó paso a paso, en cada momento. Yo voy pensando situaciones que me gustan y así se va armando un gran rompecabezas. También pienso mucho en el vestuario".

Este año ha sido muy satisfactorio para la cantautora oriunda de Arequito. Por tercera vez consecutiva se convirtió en la coach ganadora de La Voz Argentina, de la mano de Yhosva Montoya; y luego de lanzar Lagrimas y Flores con Natalie Pérez, y Yo no te pido la luna junto a MYA, el dúo conformado por Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi, se unió a Lali Espósito y Natalia Oreiro para lanzar Quiero todo, una canción que compusieron junto a la reconocida cantautora Marcela Morelo, quien también formó parte de la producción junto a Rodolfo Lugo.

Además, está ultimando detalles para encarar su gira por Latinoamérica con entradas sold out y promete un nuevo disco para 2023. Ya que todos los temas que sacó este año los considera "permitidos", en los que abordó todo tipo de géneros populares.