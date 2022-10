¿Nace un mediático?: sale a la luz el pasado televisivo de Alfa, el participante de "Gran Hermano"

martes, 18 de octubre de 2022 11:57

Otro de los personajes que resaltó en la gala de ingreso a la casa de Gran Hermano 2022 fue Walter Santiago o mejor conocido como "Alfa".

El participante fue el tercero en entrar y en su presentación ya demostró que es una persona que vivió de todo, pero que todavía tiene mucho que dar. Tiene 60 años y en varias oportunidades se lo vio en televisión y con personajes muy reconocidos de la farándula.

“Nunca tuve jefes. Nunca tuve horarios. Nunca nadie me mandó ni me dijo que tengo que hacer, y en la casa tampoco nadie me va a decir lo que tengo que hacer”, empezó en su presentación.

También sostuvo que en toda su vida fue líder, calentón y muy rencoroso ya que tiene buena memoria y no se olvida de nada: "¿Por qué no iba a entrar a la casa de Gran Hermano? En mi vida hice siempre lo que quise. Voy a ser el patriarca de la casa".

Como era de esperarse Twitter se vio revolucionada con el comienzo del reality y en cada ingreso a la casa más famosa del mundo los usuarios hacían comentarios sobre los participantes o también revelaban secretos de ellos.

Es así como uno de ellos descubrió que Alfa participó en la edición de Masterchef en 2014 donde quedó eliminado en primera instancia por pisar puré con la mano, y eso sin dudas los jurados no lo permitieron.

Asimismo, en sus redes sociales se muestra de manera pública y en su cuenta de Instagram se pueden visualizar diversas imágenes en donde aparecen con: Ricardo Fort, Carlos Saúl Menem, Teto Medina, Carlitos Balá, El Mago sin Dientes, La Masa y otros más.