"Me sacó del fondo de mis tristezas": la confesión más sincera de Francisco Benitez

martes, 18 de octubre de 2022 15:28

Francisco Benitez venció las limitaciones que devinieron por su tartamudez y en 2021, la rompió en "La Voz Argentina". El cordobés conmovió con su historia de superación y talento vocal y se quedó con el reality, representando al team Soledad Pastorutti. Desde entonces, paso a paso, fue construyendo su carrera en la música y anunció un nuevo lanzamiento.

Se trata de una canción escrita por él y dedicada a su pareja Rocío, mamá del pequeño Ciro que ilumina su familia. "Saliooo mi nueva canción “Gracias por llegar”. Este es un tema muy importante para mí, como amante de los lentos, fue muy lindo poder escribir y grabar mi primer bolero, y más cuando es dedicada a una persona que me sacó desde el fondo de mis tristezas y con su amor me elevó a donde hoy me encuentro, así que para ella y todos ustedes que me llenan de amor día a día", escribió Francisco con la imagen promocional de su tema.

Luego sumó una lista de agradecimientos a quienes hicieron posible la producción, que se grabó en Buenos Aires.

Desde Marley hasta un ex "La Voz Argentina" de este año, Iván Papetti lo felicitaron y sus fans le mostraron su apoyo en este nuevo paso, de cara a la esperada temporada de festivales que se avecina en las provincias.

Su verdad sobre "La Voz"

En septiembre, Francisco Benitez celebró un año de consagrarse como ganador de "La Voz Argentina" y dejó un contundente mensaje en redes sobre el programa.

El cantante cordobés, que conquistó al público con su voz y su historia de vida haciéndole frente a las limitaciones que le plantea la tartamudez, fue integrante del "Team Soledad". Se impuso en la final a la talentosa Luz Gaggi.

Este año, Sole Pastorutti lo invitó a ser co- coach de octavos de final y en ese momento, ya alentaba a los participantes a hacerle frente a sus sueños.

En tanto, en redes destacó en referencia al momento en que se consagró como "La Voz Argentina": "A un año de esta hermosa locura. Gracias a todos por el cariño que me dieron, por su voto y por acompañarme cada noche. Ojalá este año puedan seguir apoyando a los artistas, acuérdense que es solo un reality. Apoyemos y basta de criticar".

Francisco arrobó a Soledad Pastorutti, al canal y a los coach vocales que lo acompañaron. Varios repostearon su historia, entre ellos La Gringa de Santa Fe.

En tanto, él sigue con su carrera artística lanzando temas propios y regresando a los escenarios, tras un verano intenso de trabajo.