Soñar Contigo: las fuertes palabras de despedida de los protagonistas

domingo, 16 de octubre de 2022 00:00

Y llegó el final. Este viernes, Soñar Contigo, la ficción turca de las tardes de Telefe, se despidió de la pantalla con un capítulo emocionante e intenso. La novela, cuyo título original es Erkenci Kus, culminó dejando a los fans con ganas de ver más.

La historia de amor de Can y Sanem transitó un largo camino en el que se enamoraron, se pelearon y se reconciliaron en más de una ocasión. Hasta él perdió la memoria y volvió a enamorarse de la misma mujer. Pero como toda ficción siempre hay un final y las emociones no sólo la transitan los televidentes sino también los actores.

Las redes sociales fueron el escenario donde las figuras, que se ganaron el corazón de los fans, se despidieron con fuertes palabras. Uno de ellos fue precisamente su protagonista, Can Yaman quien dio vida a Can Divit en esta historia. El actor usó su cuenta de Instagram para publicar un largo posteo que acompañó de una sensual foto con su compañera de elenco, Demet Özdemir y que alcanzó más de 1 millón de Me Gusta.

Allí destacó que 'Erkenci Kus' se emite con gran éxito en todo el mundo y que pese a los premios recibidos este tiempo, para él lo mejor de todo ha sido la química que ha conseguido tener todo el elenco en el set de grabación. "Una química tan maravillosa, donde jugamos extra dedicados en cada escena. Cerramos un montón de brechas juntos, y la energía de todos en el set", expresó en un fragmento del posteo.

Luego le dedicó unas palabras a Demet Özdemir: "Mi compañera levanta su calor, hace su trabajo más agradable y nos hace reír con sus chistes. Es increíblemente abierto de mente".

Para finalizar destacó que esta novela alcanzó algo no imaginado: "tener diferente base de fans de todas las edades, es increíble abordar los perfiles de las personas en diferentes culturas a una edad tan distinta. Estoy tan orgulloso de ser bendecido con esto, los quiero mucho a todos, nunca estamos solos".

Minutos después era Demet Özdemir quien respondía directamente a las palabras de Can: "Estuvimos muy bien juntos Can Yaman. Fue una gran oportunidad de actuar cara a cara. Muchas gracias por todo lo que eres. Haces que el camino brille. No tengo dudas de que el mejor trabajo será tuyo".