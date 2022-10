Gran Hermano 2022: confirmaron quiénes son los famosos que se suman al reality

domingo, 16 de octubre de 2022 11:45

Las redes sociales cumplen un rol fundamental en cada reality, ya que es el espacio en el que los fanáticos vuelcan sus opiniones sobre lo que ocurre entre los participantes. Y por este motivo, Telefe apostó a una dupla fuerte en el plano virtual para que sean hosts digitales de la nueva edición de Gran Hermano, que debuta el lunes 17 de octubre a las 21.45.

Los elegidos para interactuar con el público y generar contenido multimedia son nada menos que Juariu y Diego Poggi, dos figuras jóvenes del canal que entienden a la perfección los códigos que rigen en el plano virtual. "Cómo me gusta Gran Hermano. Realmente me siento tan afortunada de poder vivir estas experiencias que toda mi vida soñé. Me vi TODOS los gran hermanos (y cuando digo todo es todo) y eso va a dar sus frutos", manifestó la influencer que también acompaña a Beto Casella en Nadie nos para (Rock and Pop).

"El lunes empieza Gran Hermano por Telefe, de la mano del genio de Santiago Del Moro. Mientras toda la magia sucede, yo y Diego Poggi vamos a estar esperándolos por Twitch, por YouTube y todas las redes de Telefe para que debatamos veamos q hacen los participantes, los especialistas, para que nos riamos, emocionemos y seamos parte. Espero que me acompañen y estén ahí, porque los voy a estar leyendo. Adelante mis valientes", agregó.

En la pantalla de Telefe, Del Moro será el conductor de las galas de nominaciones y en la de expulsión, y también de los debates, en los que lo acompañarán Laura Ubfal, Gastón Trezeguet, Sol Pérez, Nati Jota y Ceferino Reato, quienes aportarán su mirada e interpretación de cada etapa del Juego y las estrategias que vayan mostrando cada uno de ellos los martes y jueves.

En tanto, los miércoles será el día de las nominaciones. Y una vez que quede conformada la placa, el público definirá el destino de los nominados y uno de ellos quedará eliminado en la gala del domingo. El participante que deje la casa, tendrá una charla íntima con Santiago del Moro en la noche del lunes.

Mientras que los viernes y sábados tomará la posta Roberto Funes Ugarte. El periodista estará al frente de La fiesta de GH todos los viernes y los sábados, de La noche de los ex, una edición especial con el aporte y toda la experiencia de los exparticipantes más destacados de las ediciones anteriores: Ximena Capristo, Gustavo Conti, Diego Leonardi, Nadia Epstein y Cristian U.