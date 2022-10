El sincericidio de Mica Viciconte: "A mi hijo lo amo, pero..."

domingo, 16 de octubre de 2022 00:00

Este año, Mica Viciconte vivirá un particular Día de la Madre, ya que si bien antes era madrastra de las hijas de su pareja, Fabián Cubero, ahora lo celebrará también con su primer hijo propio, Luca. Sin embargo, la rubia se sinceró al hablar de lo que para ella significa este día.

Su declaración se dio en el programa "Ariel en su salsa", conducido por Ariel Rodríguez donde ella es panelista junto a Nico Peralta.

"Para mí no es un día especial. Fabi me va a llevar a comer a un lugar que a mí me encanta en Nordelta", reveló la rubia al hablar del tema con sus compañeros de piso. "A mi hijo lo amo pero no me emociona la fecha", agregó en respuesta a Nico.

En este sentido, Mica agregó: "Para mí es un día más. Entiendo que hay que festejarlo y todo pero no me cambia nada. Para mí todos los días es el Día de la Madre. Me encanta porque voy a ir a comer a un lugar rico pero no me emociona la fecha y lo sostengo".

Filosa confesión de Mica Viciconte sobre Fabián Cubero

Los portales de chimentos se hicieron eco de sus declaraciones y no precisamente por su talento en los desafíos. La rubia, lanzó fuertes declaraciones sobre su pareja y padre de su hijo Luca, Fabián Cubero, y sorprendió a todos.

Mica se refirió a la negativa de su pareja, de querer casarse con ella: "Esta torta que estoy haciendo también puede ser para un casamiento…”, dijo Ariel Rodríguez Palacios, conductor del programa. “¿Quién se casa? Pensé, Mica, que querías anunciar algo…”, dijo su compañero Nico Peralta.

“No. Yo anuncié el casamiento de mi mamá. Yo no me voy a casar. No hay casamiento. No va a haber casamiento, así que no esperen”, le contestó la ex “Combate”. ¿Y Fabián tampoco quiere?”, le pregunté el panelista. “No. Olvidate. Y mejor. Le viene bárbaro. Pero puedo hacer fiesta sin casarme. No me voy a casar”, contestó Mica.

“Nunca digas nunca”, le dijo el conductor. “¡No me voy a casar!”, contestó, exasperada.