Arde todo: Camila Homs opinó sobre la supuesta separación de Tini y De Paul

sábado, 15 de octubre de 2022 17:20

A un mes del Mundial de Qatar estalló la bomba: Rodrigo De Paul y Tini Stoessel estarían separados. Sin embargo, habrían decidido no hacerlo público hasta el final de la competencia, para no alimentar las críticas que han recibido desde que oficializaron su romance.

Y en medio de las especulaciones, Camila Homs, quien estuvo más de diez años en pareja con el jugador del Atlético de Madrid y es la madre de sus hijos Francesca y Bautista, dio su opinión.

"No sé qué decir porque no sé si será verdad o no y no me involucra, entonces no me meto", declaró con timidez en diálogo con Socios del espectáculo. Y sentenció: "No me sorprende, es raro, pero yo con su relación no tengo nada que ver". Además aseguró que siente "mucho aprecio" por el deportista, a quien acompañó en la mayor parte de su carrera. Y cuando le preguntaron si volvería con él, respondió: "No te puedo responder eso. Hoy no volvería con él. Estoy bien así. Tema superado".

Cabe recordar que la modelo se instaló en Buenos Aires luego de la separación y los primeros meses no fueron fáciles. Sobre todo, porque se rumoreaba que De Paul le había sido infiel con Tini mientras ella estaba embarazada de su hijo menor. Para colmo, sus familiares han tildado a la cantante de "rompe hogares" en las redes. Sin embargo, públicamente Camila se las ingenia para hablar del tema y además, actualmente se encuentra en pareja con el empresario Carlos Benvenuto, con quien recientemente viajó a Europa.

Por su parte, De Paul estaría separado. Y aunque había trascendido que él habría tomado la decisión a raíz de los problemas que ha tenido en su trabajo, Luli Fernández sostuvo lo opuesto. "Estoy en condiciones de afirmar que Tini no solo habría tomado la determinación de terminar con la relación, sino que lo habría bloqueado de todos lados. Tini estaría enojadísima y es él que está desesperado por volver a hablar con ella", manifestó la panelista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.