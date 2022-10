Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 14 de octubre de 2022 00:00

Momentos de mucho desconcierto vivirán algunos personajes en Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, transita un importante cambio que se va dando poco a poco, con el amor protagonizando cada vez más la relación de la dama de Cukurova con Hakan.

En el capítulo de este jueves, Abdülkadir se mostró muy molesto porque Betül lo abandonó cuando él arriesgó su vida para evitar que ella se case con Colak. "¿Por qué me abandonaste en mi lecho de muerte?. Me dijiste 'qué haría sin ti' pero te fuiste", recriminó Abdülkadir quien le recordó a la joven: "por dinero corriste a los brazos de Colak".

Por otro lado, Fikret fue dado de alta y se fue a su casa, a pesar de los pedidos de Lütfiye y Züleyha de que fuera a la mansión. Junto a él se fue Cetin, convencido que de se abría una nueva puerta en su vida y que tal vez del otro lado estaba la mujer de la que está enamorado: Züleyha.

En el capítulo de este viernes, Betül estará dispuesta a divorciarse de Colak y escribirá su petición de separación ante la justicia de Cukurova. Junto a su madre, concretar el fin al matrimonio pero sin pedir ningún resarcimiento económico ni compensación. Ambas mujeres aún no saben que todo el casamiento fue una farsa armada por el empresario y que no existió tal procedimiento de enlace.

En medio de esta decisión, Vahap irrumpirá en la casa de Betül. Allí llegará con 2 hombres y generarán confusión en la dueña de casa y su madre. Es que, tras el mal rato vivido con Colak, el miedo las abordará ante la posibilidad de que esos hombres hayan sido enviados por el empresario con algún fin trágico.

"Listo muchachos, ésta es nuestra casa. Habrá que hacer algunos ajustes", lanzará Vahap al ingresar y tras la sorpresa en los rostros de Betül y Sermin. "Voy a pintar las paredes parisina... Colak no me envió, me envió mi hermano Abdülkadir. ¿Qué pasa parisina?, ¿no lo reconociste?", agregará.

La casa en la que vive Betül con Sermin es la que Abdülkadir le cedió cuando estaban en pleno amor. Él le dijo que viviera allí después de que Züleyha descubrió las tramas turbias en las que ella había caído en la empresa Yaman. Por este motivo, Züleyha la echó de la mansión y Betül cayó en esa casa que le dio su enamorado. Pero ahora todo cambió y deberá abandonar ese lugar.