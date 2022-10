Soñar Contigo, el final: el significativo libro que se verá en el último capítulo

viernes, 14 de octubre de 2022 00:15

Cuatro libros reales y una historia que cautivó a todo el público. Este viernes llega a su final Soñar Contigo, la novela turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Erkenci Kus. La ficción se emitió en Argentina desde febrero pasado y conquistó al público con una trama que giró entorno a Can y Sanem.

Ambos se conocieron y enamoraron trabajando juntos en la agencia Fikri Harika y tuvieron que enfrentar diferentes desafíos pero siempre impulsados por el amor. A lo largo de la historia tuvieron varios quiebres en la relación que los llevaron a separarse. El último fue el que se dio tras un accidente de tránsito que hizo que él perdiera la memoria. Pero pese a no tener los recuerdos presentes, él volvió a enamorarse de ella y finalmente este viernes la novela tendrá su broche de oro.

Al final de la historia que se verá este viernes en Telefe, un libro de cuentos de gran significado simbólico ocupará el centro de la escena. Se trata del libro "Martita y el gato que le enseñó a volar", un libro infantil cuyo autor real es el español Luis Sepúlveda. Este cuento Sanem lo tendrá en sus manos y se lo leerá a Can, lo que llamará la atención de los seguidores de la ficción "Soñar Contigo".

El libro en cuestión cuenta la historia de un albatros llamado Kengah, que sumergió el pico en las aguas del Mar del Norte para atrapar un arenque y no escuchó por ello el graznido de alarma de sus compañeras, y así fue que se convirtió en víctima de cualquiera de las muchas mareas negras que asuelan aquellas latitudes. Agotando sus ultimísimas fuerzas, consigue llegar hasta un balcón de una casa de Hamburgo donde reposa un gato, Zorbas, único habitante de la vivienda a causa de las vacaciones de sus dueños. Antes de morir, Kengah logra poner un huevo y le hace prometer a Zorbas tres cosas: que no se comerá el huevo, que lo cuidará hasta que nazca el pajarito y que le enseñará a volar. Kengah muere y Zorbas jura cumplir su triple promesa.

Este libro no es el único que se vio reflejada en la novela Soñar Contigo. A lo largo de toda la trama, hubo 3 títulos más que Can y Sanem compartieron y que existen en la vida real. El primero fue "Cumbres Borroscosas" de Emily Bronte. Este libro, Sanem lo descubrió en la mesa de luz de Can en uno de los primeros capítulos de la ficción. Por aquel entonces, él era su "rey malvado" y se dio cuenta que por destinos de la vida los 2 estaban leyendo casualmente el mismo libro.

El segundo título fue "Citas de amor" de Ceman Süreya. Este material fue regalado por Sanem a Can en un momento en el que el amor estaba a flor de piel entre ambos pero habían decidido mantenerlo oculto en todo su entorno para no tener problemas.

El tercer título fue "Galapagos, cómo nacieron las islas". Este material se lo regaló Can a Sanem el día que él decidió donar todos sus libros a la biblioteca que dirigía la madre de ella en el barrio. En un juego de acertijo, él escondió ese libro entre los demás y la invitó a ella a descubrirlo. "Sanem, ojala nuestro amor dure millones de años. Tu amigo, Can", escribió en la dedicatoria.

Todos estos libros hoy se pueden encontrar en muchas librerías del mundo y son materiales que en varias partes del mundo se vieron impulsados por esta novela.