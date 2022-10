"Te metió un cuerno, no es un asesino": Mariana Brey se despachó contra Wanda Nara

jueves, 13 de octubre de 2022 15:54

Mauro Icardi sorprendió al disparar contra Wanda Nara en un vivo de Instagram donde dejó en claro que la empresaria “es el hazmereir del mundo”.

En "Socios del espectáculo" (ElTrece) analizaron las palabras del futbolista y las panelistas se pusieron del lado de Mauro o de Wanda. Tal fue el caso de Mariana Brey, que defendió a Icardi de las acusaciones de su ex.

Acerca del affaire que tuvo con La China Suárez el año pasado y del perdón de Nara, opinó: “Yo creo que si vas a perdonar una infidelidad, ya seas hombre o mujer, tenés que hacerlo honesta y genuinamente”.

“No podés castigar al otro de por vida”, sentenció Brey, y agregó: “A ver, tampoco es que Mauro es un asesino. Te metió un cuerno. Listo. Le puede pasar a cualquiera”.

Por otro lado, Luli Fernández se mostró más cerca de Wanda Nara que del futbolista y puso el foco en que esta vez es el turno de Icardi de ocuparse del cuidado de sus hijos mientras la empresaria trabaja: “La trató de ‘cuando se digne a volver…’. ¡Ella mil veces se ocupó de los chicos mientras él se encargaba del fútbol!".

Habló Mauro y no se guardó nada

“Estaba tan aburrido, se hablaron tantas cosas que tengo que salir a aclarar”. Desde Turquía, donde pasa sus días como futbolista del Galatasaray, Mauro Icardi decidió hablar por primera vez en mucho tiempo a través de un vivo de su cuenta de Instagram.

Y naturalmente, habló de su relación con Wanda Nara, a quien se refirió en muy duros términos al explicar por qué tomó decisión de dar su versión. “Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”, sostuvo el delantero.

“No estamos divorciados, las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos. El año pasado lo hizo y era mentira, estuvimos todo un año juntos”, afirmó.

Durante la transmisión, el futbolista resaltó que junto a él estaban sus hijas Isabella y Francesca, los hijos de Wanda con Maxi López -Valentino, Benedicto y Constantino-, su padre Juan y su suegra Nora Colosimo con su pareja. Y habló de su reciente visita a Buenos Aires: “Fui a hablar, estuve en mi casa en el Chateau. Es mentira que no me dejaron entrar. Estuvimos juntos toda la noche y el domingo al mediodía me volví porque tenía entrenamiento”, afirmó.