Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 12 de octubre de 2022 00:00

Momentos de máxima tensión, con la muerte sobrevolando a los personajes y con la maldad marcando presencia. Así avanza Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe. La ficción, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, transita situaciones en las que sus personajes vivirán situaciones extremas.

En el capítulo de este martes, Vahap se enteró el engaño que sufrió Betül y la maniobra que hizo Colak ante todos. "¿Recuerdas que se casaron, Colak y Betül?. De hecho no fue así. Todo fue un engaño. Era falso. Toda la ceremonia", comenzará explicando el empleado al hermano de Abdülkadir. Luego agregará: "recuerdas a Ramahasan lo hizo todo. Todo era falso y el ayuntamiento no se enteró de nada. El certificado, el registro, todo falso. Él hizo que se viera real. Hasta consiguió un juez falso que era un actor".

Ante esto, Vahap preguntó si ella o su mamá sospecharon algo de que era mentira pero el empleado le aclaró: "¡cómo iban a sospechar! Betül se casaba con el gran Colak. Estaban cegadas por la avaricia. Su testigo de matrimonio también fue falso".

En el capítulo de este miércoles, los policías irán a buscar a Colak después de recibir la denuncia de la desaparición de Betül. Ante el empresario, los oficiales anunciarán que deberán registrar su casa. "¡Ah! es por el ridículo artículo del periódico!, ¿verdad?", preguntará el dueño de la casa quien agregará: "no se disculpe teniente. Lo entiendo, tienen órdenes. Pasen. Haremos todo lo que tienen que hacer".

Los policías revisarán toda la casa con la "colaboración" de Colak que se mostrará dispuesto a ayudar con su gente. Sin embargo, cuando los efectivos se estén por ir observarán que hay una puerta que aún no han cruzado y llama la atención. Es justo la que esconde a la joven pero ¿revisarán allá los uniformados o Colak evitará el control?, ¿seguirá Betül allí o fue sacada por la gente del empresario?.

Más tarde, Sermin irá corriendo a la mansión Yaman a pedir ayuda a Züleyha. "Colak quiere matarme", dirá la mujer quien atrás llegará el empresario con su gente desatado de la furia. "Escuchamente Sermin. Aunque te escondas bajo las piedras te voy a encontrar. No tengo problema contigo. ¡Dame a Sermin y me iré", lanzará Colak a Züleyha pero ella la protegerá. "No te puedes llevar a nadie de mis tierras, aunque sea mi enemiga", aclarará.

Por otro lado, Vahap hablará con Abdülkadir quebrado por el dolor del camino que le tocó seguir. "Termina con mi miseria. ¿O crees que disfruto ser de esta forma?, causando dolor a donde vaya y a todos. Estoy harto, enfermo. Tu crees que me gusta", preguntará el hombre quebrado en lágrimas. Luego le pedirá que lo mate.

Lejos de todo este drama, Fikret finalmente se mostrará recuperado de todo lo que le tocó transitar. En la cama del hospital pedirá hablar con Züleyha pero Lütfiye le dirá que ella está en la oficina. "Me da gusto. Ese hombre (por Hakan) ya se fue, asi que ya regresó a la oficina", dirá el joven quien subrayará: "ahora todo será diferente: Züleyha, yo, los pequeños, tú. Seremos una familia". Sin embargo, su tía le pedirá que no se concentre en eso sino en ponerse bien.