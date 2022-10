Soñar Contigo: Telefe confirmó la fecha del último capítulo

miércoles, 12 de octubre de 2022 00:00

Y se viene el final. Este martes, Telefe anunció la fecha del último capítulo de Soñar Contigo, la ficción turca de las tardes del canal. La novela, cuyo título original es Erkenci Kus, transita los momentos culminantes y si bien se especulaba con que el desenlace se diera el próximo lunes, Telefe confirmó confirmó cuándo será.

La novela de Can y Sanem transita momentos en el que el amor está a flor de piel entre ambos, como tienen acostumbrados a los fans. Sin embargo la falta de memoria de él hizo que ella decidiera alejarse para recuperar la paz interior y olvidar. Para ello eligió ir a vivir con sus padres, como en los viejos tiempos, y dedicarse al trabajo que tenía antes de ingresar a la agencia Fikri Harika.

De esta forma ella volvió al punto cero de su vida, que es el barrio en el que se crió, pero él no concibe tenerla lejos. "Nunca le sueltes la mano", recordará Can todo el tiempo y por eso decidirá no seguir lejos de ella. En ese sentido, los compañeros y amigos de la agencia colaborarán para que así sea... y lo conseguirán.

El camino de la ficción comenzará a transitar sus momentos más apasionantes y románticos a partir de este miércoles cuando se vea por Telefe los últimos 3 capítulos. Así lo confirmó el canal en las publicidades que empezaron a emitirse en la noche de este martes. De acuerdo al conteo en la cuenta regresiva, el final será este viernes a las 18 horas.

Ese día los fans se encontrarán con el tan esperado desenlace sobre el que ella tanto soñó y que él comenzó a construir nuevamente en los últimos días.

Los 2 datos curiosos que se verán en la cuenta regresiva

Rumbo al final de la historia, se darán 2 hechos curiosos que no pasaron desapercibidos para los fans en Turquía y que se espera ocurra lo mismo en Argentina. El primero es que Can y Sanem compartirán un mismo espacio en una granja donde se desarrollará una fiesta. Allí se verá a ambos haciendo fila para entrar a los baños y manteniendo una fluida conversación.

Lo particular de esta escena es que, según los portales turcos, se dio fuera de guion y con la improvisación como característica principal. Es decir, Can Yaman y Demet Özdemir aportaron letra por fuera de lo establecido y fue tan espontáneo que generó repercusión de todos los que lo vieron.

El último dato curioso se dará a partir de un extra que se verá en la ficción y cuyas facciones no pasaron desapercibido para los personajes de Can y Sanem. Es que el actor elegido tiene un gran parecido a un reconocido director de cine, lo cual Can destacará: "¿No te parece familiar?. Creo que es Tarantino, el director de cine". De esta forma, Can hará referencia a Quentin Tarantino y Sanem subrayará: "¿el de las películas con estilo sangrientas?".