Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 12 de octubre de 2022 00:00

Los secretos comienzan a dar indicios de su presencia y esto alborotará a todos en Nuestro Amor Eterno. La ficción turca de las tardes de Telefe transita un camino de mucha intriga y sorpresas.

En el capítulo de este miércoles, Faruk inspeccionará la cabaña que se incendió, donde estaba su madre y Reyhan. En su interior no encontrará nada pero cuando se vaya verá algo que lo dejará sorprendido: un encendedor abierto, signo de que el incendio fue intencional.

Más tarde, Galip irá a la cabaña con un obrero para limpiar el terreno. "¿A venido algún visitante?", preguntará Galip a su hombre sobre la posibilidad de que tras el incendio haya llegado alguien a ese lugar sin su autorización.

"Sólo el experto que envió a revisar. Se fue hace un momento. El experto de la aseguradora", responderá el empleado generando gran sorpresa en el novio de Esma. Éste le reprochará por qué dejó entrar a gente desconocida a su cabaña. "¿Cómo puedo saber si él dijo 'el señor Galip me envió', 'es un tipo genial'", aclarará el obrero.

Por otro lado, Can enfrentará a Süreyya a partir de la persecusión que ella inició a tras lo que le dijo su amiga Fige y hermana de él. El abogado intentará encontrar las respuestas a numerosas preguntas que se hace por el comportamiento de quien alguna vez fue su defendida.

"¿Por qué tienes que cavar en mi vida e intentar encontrar algo malo?, ¿qué quieres lograr con todo esto Süreyya?, ¿por qué querías que me separara de Begüm?, ¿por qué parece que quieres que me quede solo?", preguntará Can a lo que cerrará con un notorio malestar: "solo piensa en ello, muchas gracias".

Ante esta reacción, ella irá tras él para saber a qué se refiere con tantas preguntas. "¿Qué tratas de decir?. ¡Te estoy hablando!", gritará al ver que la deja parada sin responderle. "Es un cretino", lanzará enojada.

Más allá de todo esto, Süreyya hablará con Esma para pedirle que hable con Faruk sobre lo que está pasando con Galip. "Señora no quiero molestarla, ni causarle más problemas, ni hacer ruido en sus asuntos. Pero si le dice a Faruk sobre el asunto del2 señor Galip será mejor para usted y para mi.