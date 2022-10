Karina "La Princesita" contó la propuesta laboral que recibió de Telefe y que rechazó por miedo

lunes, 10 de octubre de 2022 00:00

La reconocida cantante de la movida tropical, Karina La Princesita está atravesando uno de sus mejores momentos en el ámbito laboral y sentimental. Actualmente, la cantante es jurado de ¿Quién es la Máscara? y muestra su frescura y sinceridad en cada una de sus devoluciones. En el ámbito sentimental, la cantante habría regresado con su expareja, Nicolás Furman.

En una entrevista, que le hicieron hace unos días, la cantante reveló que tiene varios proyectos a futuro y sigue con su carrera musical. Además, contó una ambiciosa propuesta que recibió hace unos años de parte de Telefe, pero que no se animó a aceptar por miedo.

"Creo que al fin estoy perdiendo el miedo de hacer lo que tengo ganas. Eso es todo. Cuando era chica me atrapaba la idea de trabajar en televisión. No es que quería ser cantante, quería ser actriz y eso me gustaba más”, comenzó resaltando la artista en una entrevista con Ciudad Magazine.

Y agregó que "hay muchas cosas que dejé en el camino. Proyectos de ficción que no acepté. Desde el 2005 tengo propuestas de ficción, de hecho, en Telefe”.

“La primera propuesta que recibí fue para estar en Dulce Amor. Ya habían comenzado y era una participación. Tuve una reunión acá, pero yo siempre era como ‘no, no’", sostuvo.

"No me arrepiento porque no estaba preparada psicológicamente para hacerlo y tampoco formada. Ahora tampoco lo estoy, pero el haber pisado desde hace 20 años escenarios, de repente hay una soltura y una comodidad que me permitiría hacerlo. Tengo propuestas de este tipo”, cerró.