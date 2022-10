En medio de fuertes críticas, Guillermina Valdés quedó eliminada de ¿Quién es la máscara?

lunes, 10 de octubre de 2022 16:03

Luego de unos días en los que fue duramente cuestionada, Guillermina Valdés quedó eliminada en ¿Quién es la máscara? y se vio obligada a revelar su identidad, ya que a lo largo del certamen se presentó caracterizada como Oli, un simpático pez globo. "Qué lindo es el estudio! Yo desde acá abajo veía todo diferente... Esto es maravilloso. Esto es como el Carnaval de Venecia. Todos son divinos", manifestó.

"Uno se quiere quedar no para ganar o competir, es porque esto es maravilloso. Es como el carnaval de Venecia", señaló, conforme con su participación. Y contó cómo fue el desafío de cantar y bailar en la pantalla de Telefe: "Tengo un nivel de exigencia muy grande y a veces me tocaba grabar un tema de un día para el otro. No sabía el registro de mi voz, cómo hacerlo y uno se adapta".

Además, reveló que Dante, su hijo mayor de su matrimonio con Sebastián Ortega, la acompañó. "Le tuve que pedir ayuda a Dante porque es músico y yo no canto en inglés. Me decía ‘mamá, no sos cantante’", contó emocionada. Y destacó: "Volví a jugar a mis 45 como no sé si alguna vez jugué y estoy agradecida por la oportunidad".

Días atrás, se rumoreaba que Valdés era una de las participantes del ciclo que conduce Natalia Oreiro, motivo por el que se convirtió en un blanco de críticas, ya que el programa compite directamente con Canta conmigo ahora, el reality de Marcelo Tinelli, su exmarido.

"¿Tenes que ir recién separada, y viviendo en el mismo edificio, bancado por él, a trabajar al programa que le ponen de competencia a Tinelli? Es el programa que le da de comer a tu hijo, me parece que no hay códigos. Marcelo no está contento con esto", señaló Yanina Latorre en LAM. Y aunque el resto del panel hubo opiniones encontradas, Guillermina se molestó ante estas especulaciones.

Y luego de que un usuario de Twitter le dijera que la "habían matado" en el programa de Ángel De Brito en América TV, Valdés salió al cruce en las redes. "Jamás me podría hacer cargo de las barbaridades que se dijeron, todo, absolutamente todo lo que hago en mi vida, lo hago desde el mayor Amor. Y si estoy o no en un lugar siempre será movida desde mi corazón", expresó.