Diego Leuco reveló que una periodista le rompió el corazón en varias oportunidades

sábado, 1 de octubre de 2022 20:50

El periodista y conductor, Diego Leuco recordó una triste historia de amor que le tocó vivir hace unos años y que nunca se animó a contar en público.

"Fue la primera vez que me rompieron el corazón. Tenía 20 años y estaba trabajando en Noticias. Fue el primer trabajo fuerte en el que me sentí periodista. Y tuve que ir a cubrir el juicio por el encubrimiento del asesinato de María Marta García Belsunce. Había otra periodista que lo estaba cubriendo para otra revista y me enamoré perdidamente", comentó el periodista en el programa de Grego Rosello.

"Dos veces pensé que se había separado y no. Realmente la pasé mal. Nos cruzamos un año después en otro viaje. Los dos habíamos ido a cubrir una competencia de snowboard en Chile. Todo hermoso. Un hotel espectacular, y yo dije: ‘¡Es la mía!’. Me había enterado de que se había separado. Estuvo todas las noches con un corredor de snowboard distinto", agregó.

Sin embargo, no perdió las chance en conquistar a la joven, pero todas las posibilidades terminaron mal, ya que la periodista estaba conociéndose con un deportista.

El joven remarcó que la historia lo marcó para toda su vida, evitó revelar la identidad de la periodista.