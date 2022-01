Noelia Marzol respondió a las críticas por la crianza de su hijo: "no me traten de convencer"

domingo, 9 de enero de 2022 12:51

Esta semana, le llovieron fuertes críticas a Noelia Marzol luego de que dijese que es atea y sin embargo los Reyes Magos visitaran a su hijo Donatello el pasado seis de enero. La actriz salió a aclarar cuál es su postura sobre la religión y la crianza del pequeño.

“Cada vez que digo que soy atea se me viene como una ola de agresiones, que no puedo entender. Yo no quiero convencer a nadie de nada, así que le pido por favor que no me traten de convencer a mí de cosas que yo no creo”, explicó a través de sus historias de Instagram.

Por otra parte, reflexionó sobre qué importancia tiene la religión en su mundo. “Mi familia es religiosa y me dio la libertad de elegir creer en lo que me hace bien. A mí me hace bien creer que lo único que tenemos es la vida terrenal y que hay que aprovechar cada día al máximo. Si a otra persona le hace bien otra cosa, bienvenido”.

Finalmente, aseguró que criará a su hijo contándole sobre las distintas fes. “A mi hijo yo le informo lo que quiere saber de cada una de las religiones y él tiene la libertad de elegir qué es lo que quiere cuando sea grande. Así nos manejamos nosotros, así que por favor no me traten de convencer, no me agredan, yo no agredo a nadie, respeto a todos, así que por favor respeten a una persona que es atea y que no cree en otra cosa. Besos, los quiero igual”, sentenció.

La relación con su papá

Tras convertirse en la nueva campeona de ShowMatch y la primera bajo La Academia, Noelia Marzol no logró contener las lágrimas y rompió en llanto al hablar de su papá y la relación que tuvo a lo largo de la vida con él.

Todo ocurrió cuando Celeste Muriega le preguntó por el cambio de actitud del hombre, tras verla consagrarse campeona en el programa de Marcelo Tinelli."Debe ser mágico que a tu papá se le caiga la baba cuando antes no te apoyaba", le dijo la bailarina, en LAM.

En ese momento, Marzol respondió: "Yo a mi papá lo amo, pero sufrí mucho. Que un padre no comparta la elección que uno tiene en la vida, no está bueno. Pero yo sé que mi papá me ama". "Lo que él dijo, sostenía o lo que pensaba era por mi bien. Decía 'podés tener la carrera que vos quieras y querés ser artista'. Lo hizo pensando en mi futuro. Ahora ya entendió que esta es mi pasión y que lo hago con el alma. Ahora ya está", sostuvo.

Sobre su vida, sus estudios y su elección en el baile, Noelia detalló que era muy exigente con el estudio aunque no era lo que realmente deseaba de corazón ya que sus dotes artísticos "le tiraban" más. "Yo era muy nerd. Me mandaron a un colegio alemán. Sé inglés. Era muy exigente. Y de repente dije 'no quiero la beca, quiero bailar'", dijo la bailarina.

Y finalizó: "Mi mamá me entendió y a los 4 años arranqué a bailar, cuando vi a unas chicas bailando".