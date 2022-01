La llamativa decisión que tomaron Osvaldo Laport y Roly Serrano en plena temporada en Mar del Plata

domingo, 9 de enero de 2022 00:00

Tras prácticamente dos años sin trabajar debido a la pandemia. Osvaldo Laporta está protagonizando "Rotos de amor", una obra en la que comparte marquesina con Antonio Grimau y Víctor Laplace en Mar del Plata. Si bien está muy feliz por poder volver a hacer lo que ama, asegura que se encontró con algo que le pareció abusivo.

El dólar está alto y si a esto se suma que el impacto del tsunami Ómicron está llegando a todos lados, el resultado es que muchos de los que usualmente deciden veranear afuera del país, ahora lo hagan en la costa Argentina. Como consecuencia, los precios para alojarse se han elevado tanto que han alcanzado cifras astronómicas.

Al conocer que efectivamente se iba a realizar la temporada teatral, Laport comenzó a buscar una casa para alquilar y muy pronto se dio cuenta de que lo que pedían por lo que buscaba, era una locura y que se pagaba en dólares. Ante esta situación y luego de haber solucionado su problema habitacional, dialogó con Radio ArenaBox y contó todo por lo que tuvo que pasar.

"Obviamente que es un puñado de menor porque encontrás gente con más flexibilidad y sensibilidad. Pero los precios de los alquileres se dispararon dolarizados. Y uno dice 'no entiendo, señores, ¿qué nos está pasando como sociedad? Somos actores que estamos hace dos años sin laburar, no me pueden cobrar el alquiler en dólares", explicó.

Para lograr bajar los costos y al mismo tiempo tener una casa que le permitiese tener ciertas comodidades como una pileta y sobre todo privacidad, decidió tomar una drástica decisión junto a uno de sus compañeros de elenco.

"Con Roly Serrano tenemos una relación, entre los cuatro con Víctor, con Antonio, pero con Roly para abaratar costos decidimos convivir y estamos conviviendo. Alquilamos una casa. Y me parece que eso habla de lo que se viene, para esto de la pandemia y de la cuarentena, esta realidad que vino para quedarse. Debemos ser mucho más este reflexivos y sensibles uno para con el otro. Si no no salimos más", sentenció.