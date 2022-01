Imperdibles: cómo van los capítulos de las exitosas novelas de Telefe

domingo, 9 de enero de 2022 16:20

Bajo sus nuevos horarios, tras el fin de ciclo de "Pasapalabra", las novelas turcas de Telefe están en la cima del rating en sus franjas horarias.

La semana pasada, "Hercai" promedió los 10 puntos de rating mientras que "Züleyha Tierra Amarga", que comenzó con una intensa tercer temporada, llegó a los 9.6. No se quedó atrás, la brasileña "Dulce Ambición" que alcanzó 9.4 en la etapa en la que Josiane comienza su debacle mientras que su madre María de la Paz empieza a tener nuevas oportunidades.

Esta semana, las novelas turcas iniciarán así:

-Züleyha Tierra Amarga: capítulo 65/+119

-Hercai: capítulo 26/69

En tanto, se asoma un nuevo estreno turco. "Soñar contigo" es una de las ficciones turcas que llega a la pantalla de Telefe este año y ha generado gran expectativa en los fans, sobre todo en quienes conocen el trabajo de uno de sus protagonistas, Can Yaman que es uno de los actores turcos con mayor proyección internacional.

Incluida en las promos del canal de este mes, “Erkenci Kus” se estrenaría a fin de mes en el horario de tarde y con capítulos de 40 minutos. Se baraja la posibilidad que migre al Prime Time nocturno, de acuerdo a la respuesta del público. En la tarde, "Dulce Ambición" transita sus fases decisivas y restan poco menos de 30 capítulos del final.

"Soñar contigo" o "Pájaro soñador" se trata de una ficción de 51 capítulos originales, de más de 2 horas cada uno.

La novela turca, protagonizada por Demet Özdemir como Sanem Aydin Divit y Can Yaman como Can Divit, se emitió originalmente en Turquía entre el 2018 y 2019 y ya comenzó a ser promocionada en la Argentina por Telefe. La trama cuenta con dos personajes principales que son Sanem Aydin Divit (interpretada por Demet Özdemir) y Can Divit (Can Yaman). Pero, como en toda serie, también hay personajes secundarios que cobran importante relevancia en la historia.