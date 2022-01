Züleyha: suspendieron la serie y hay preocupación del fandom

sábado, 8 de enero de 2022 00:00

Los fanáticos de la novela Bir Zamanlar Çukurova, (también llamada en Turquía como Once Upon a Time in Çukurova), más conocida en Argentina como Züleyha, están muy preocupados. Es que desde la producción de la ficción turca decidieron levantarla del aire en su país de origen y eso llenó de incertidumbre al fandom.

La novela en Turquía fue emitida hasta el capítulo 119 (en Argentina transita el 64) y si bien el 120 estaba previsto para el jueves pasado, desde la producción decidieron sacarlo del aire y poner la película "La Gran Muralla China". Además no aseguraron que siga el jueves 13 de enero. ¿El motivo? una ola de contagios de coronavirus.

Según el portal Star de Turquía, el equipo que rueda la novela fue víctima del coronavirus y con esto se hizo necesario no seguir adelante con las grabaciones. El resultado de la prueba de Covid-19 dio positivo en los actores Ibrahim Çelikkol y Erkan Bektas (ambas figuras aún no se ven con sus personajes en Argentina).

Según las noticias en TV100, se supo que Ibrahim Çelikkol está en cuarentena en Estambul, mientras que Hilal Altinbilek, quien interpreta al personaje de Züleyha en la serie, también fue puesta en aislamiento pero se desconoce sus estados de salud.

El rodaje de la serie ya había sido interrumpida hace un tiempo cuando el director Murat Saraçoglu, que asistió a una ceremonia de premiación con el productor Timur Savci, se contagió de coronavirus y todos los contactos estrechos y personal cercano a él tuvieron que aislarse.

Aún no se ha anunciado cuándo se emitirá el nuevo episodio de Once Upon a Time Çukurova, "Züleyha", una serie de época ambientada en la década de 1970 en Adana.