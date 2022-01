Onur Tuna de Doctor Milagro, llega al cine con una divertida película

sábado, 8 de enero de 2022 00:00

El querido y admirado actor turco que se ganó su fama mundial con su papel de Doctor Ferman en la serie que este año emitió Telefe, Doctor Milagro, sorprendió en las últimas horas al hacer declaraciones sobre una divertida película que protagonizará.

Se trata de Onur Tuna, quien llegará al cine el próximo 14 de enero con 'What Happened to Me?' , junto a la actriz Hazal Kaya. Según trascendió, el film mostrará divertidas y familiares aventuras entre Sertab Bal (Hazal Kaya) y Soner Güler (Onur Tuna), quien se pondrá en el papel de un coqueto hombre que le robará el corazón a la chica.

Al referirse al papel que esta vez asumirá en la pantalla grande, Tuna aseguró: “Este papel es una de las paradas del viaje de una mujer libre y dulce en el mundo de hoy. Hay dos locos que se reflejan en el momento adecuado. Soner es uno de los setters importantes en la historia de Sertab. Soner es un hombre dulce, creo que tiene defectos como todos los demás. Su ocupación es actuar. Tiene hábitos y un mundo popular. Por eso está un poco estancado, pero Sertab se siente diferente y bien con él ".

Y agregó sobre la historia de la película: “Los conflictos de la historia están muy cerca del presente. Cuenta los dilemas que todos hemos escuchado y vivido muchas veces en las condiciones actuales, lejos de los tópicos. Una historia de amor basada en hechos más que en milagros. Creo que este es un aspecto dulce de la película que llamará la atención. Aparte de eso, el público encontrará una muy buena adaptación del libro y actores que aman su trabajo en la película ”.

"What Happened to Me?" cuenta, además de los protagonistas, con un prometedor elenco, y según el adelanto, parece ser una película entretenida y con coloridas escenas sobre la vida moderna. Además de Hazal Kaya, Onur Tuna y Enis Arikan, también actuarán Elçin Afacan, Cem Belevi, Tarik Papuçcuoglu, Nur Fettahoglu y Selin Sekerci.

Si bien hasta el momento no se sabe cuándo la película podrá ser vista en América del Sur, los seguidores del actor y modelo que lo conocieron por su papel de Ferman, ya están ansiosos por verlo en ese nuevo rol.