Firat Altunmese, "Demir" en Doctor Milagro, atraviesa un doloroso momento

viernes, 7 de enero de 2022 00:05

Devastado. Así está por estos días el actor Firat Altunmese, que interpretó a Demir en Doctor Milagro. El joven de 31 años vive un gran dolor después de que su hermano de 42 años falleció de manera trágica en diciembre pasado.

Ali Murat Altunmese era el hermano mayor de Firat y, según publicó el portal turco TV100, murió tras caer desde un piso 11 por motivos que se desconocen. Su partida generó un gran dolor en el actor que se mantuvo alejado de todo y de todos durante este tiempo. Tal es así que decidió alejarse de las redes sociales para no tener contacto con nadie.

En este contexto, en los últimos días decidió reactivar su cuenta de Instagram pero para reflejar el dolor que atraviesa, pero sobre todo para aclarar que eliminó a varios de sus contactos en Instagram. A través de su story señaló que dejó de seguir a muchos porque se dio cuenta de que había falsedad en muchos de ellos.

El texto del actor turco, traducido al castellano, indica: "Dejo de seguir a la mayoría de ustedes porque me di cuenta de que no están interesados ??en mí en general. Esto no tiene nada que ver con el amor o el valor, pero si alguien se siente ofendido, dejé de seguirlo de inmediato. No dije que los amo a todos".

Luego señaló que estaba cansado por todo lo que le tocó atravesar: "Iba a salir más pero estoy cansado. Entonces continuaré. No es que todo el resto me interese. Quiero decir, realmente puedo amarlos, pero no me importa la foto en la cabaña o la foto de compromiso que compartan. Algunos de ustedes tampoco me agradan. ¡Son unos falsos!".

Ali Murat Altunmese también era actor como Firat. Interpretó un papel en la serie de televisión "La espada de Barbaroslar del Mediterráneo" y en varias ficciones turcas de su país.