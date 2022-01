"Lo pasé mal": la reflexión de Marcelo Polino tras haber sufrido coronavirus

jueves, 6 de enero de 2022 13:06

"¡Muy buen día! Hoy estamos contentos porque volvió el rey", anunció Florencia Peña en la apertura de Flor de equipo, en referencia a la incorporación de Marcelo Polino, quien el pasado 26 de diciembre dio positivo de Covid-19. "Siempre hago humor con lo que pasa, pero quiero decirle a la gente que por favor se vacuna. Es fundamental, lo que te salva y hay que cuidarse un montón, porque yo tengo el esquema completo de vacunación pero igual la pasé mal", reveló el periodista.

Además explicó que como el virus atacó su garganta, tenía anginas rojas y ni siquiera podía tragar su saliva. "Fue muy complicado, pero con el paso de los días fue aflojando y llegó Año Nuevo. Si podríamos graficar la soledad era yo: sin pareja, sin hijos, huérfano y aislado por Covid-19. Así arranqué al año", relató con humor. Para colmo, fue uno de los miles argentinos que sufrió un corte de luz en día de temperaturas elevadas.

Por otra parte, su contagio le generó mucha culpa, ya que no podía dejar de pensar en las personas con las que estuvo en contacto en los días previos a su diagnóstico. "Pasé Noche Buena en casa de Nacha Guevara y empecé a tomar culpas. Todo el mundo se hisopó y, gracias a Dios, les dio negativo", señaló y agradeció a todos los que se preocuparon por su salud.

Por último, el "embajador" de los realities de Telefé hizo hincapié en que no siempre los vacunados tiene síntomas leves: "Yo tengo cuatro vacunas, dos me las di en Estados Unidos y dos en Argentina, e igual volaba de fiebre". También explicó que a raíz del estrés que estaba sufriendo por fin de año bajó de peso y mientras transitaba el virus, adelgazó 4 kilos. "Quedé muy débil después del alta y estoy siguiendo una dieta por la que tengo que comer cada tres horas", detalló.

En mayo de 2021, el periodista viajó a Estados Unidos para recibir la dosis de Johnson & Johnson. "Se pudieron alinear varias cosas: renovar mi visa que la tenia vencida, conseguir un pasaje y finalmente ayer pude llegar a Miami para vacunarme", declaró el periodista en una videollamada con Flor de equipo.

"Fue muy estresante todo el trayecto en Ezeiza, hay muchos protocolos y si bien es todo muy expeditivo hay que ir temprano", señaló. Y agregó: "Estoy contento porque finalmente lo logré, ahora me quedo en el departamento porque no salgo ni hago nada". Por último destacó sus privilegios para acceder a la vacuna: "Al ver tan distante la posibilidad de vacunarme en la Argentina, tomé coraje y también tuve la oportunidad económica de poder sacar el pasaje y venir, porque es algo que no toda la gente puede hacer. Soy un agradecido y un bendecido".