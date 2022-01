Internaron de urgencia a Thelma Fardin

jueves, 6 de enero de 2022 13:42

Thelma Fardin fue internada de urgencia en el Hospital Pirovano a raíz de una infección medicamentosa, trascendió esta mañana.

La información fue revelada por el periodista Pampito, y reveló que la actriz estaba acompañada por su mamá, quien dio aviso al SAME para efectuar el traslado.

“Esto fue el lunes por la noche, aproximadamente a las 22hs. La ambulancia para Thelma llegó de urgencia a su domicilio pero es importante aclarar que no tiene riesgo de vida y que el diagnóstico es intoxicación medicamentosa”, detalló el panelista de Mañanísima.

Y agregó: “Se dio aviso a distintas fiscalías y por el momento la información es tan delicada que no se sabe si continúa internada o no. Esto fue el lunes pero la data llegó de buena fuente recién”. No hay comunicado oficial aún de la actriz.

Fuente: Radio Mitre