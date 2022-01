"China" Suárez le da un giro a su carrera y se prepara para sorprender

jueves, 6 de enero de 2022 14:58

China Suárez surgió de la factoría de Cris Morena, en la que niños y niñas fueron preparados para actuar, bailar y cantar en los distintos proyectos que creó la exitosa productora. Y aunque tras su salida de Teen Angels, la banda que surgió de Casi ángeles, la actriz se enfocó de lleno en la actuación, ahora está lista para lanzarse como cantante solista.

El anuncio lo hizo en el marco de una entrevista de promoción de Sing 2, la película infantil en la que le puso su voz a Meena, una elefanta que sueña con convertirse en una estrella, y admitió que tiene un objetivo similar al de su simpático personaje. "Estoy en eso. Hace muchos años que vengo dando vueltas. Soy partidaria de que cuando uno empieza a hacer una cosa, las quiero hacer lo mejor que puedo", reveló la joven de 29 años que hace años toma clases con el músico Willy Lorenzo.

Si bien todavía no fijó una fecha para presentar esta nueva faceta, estima que su público podrá disfrutar de sus canciones en menos de un año. Eso sí, aunque en las redes sociales manifestó su deseo de trabajar con el productor Bizarrap, quien hace música con las figuras más destacadas de la música urbana como el trap, rap, cumbia y reggaetón, la expareja de Benjamín Vicuña apunta a otra cosa. "Hay un género que está muy de moda. Los que ya están en eso les va muy bien y la están rompiendo. Quiero volcarme a otra cosa", detalló.

Cabe recordar que la actriz fue muy criticada por su performance como cantante en las películas Abzurdah (2015) y El hilo rojo (2016), para las que reversionó Trátame suavemente, de Soda Stereo, y You Know I'm Not Good, de Amy Winehouse. Uno de sus detractores fue Ronnie Arias, quien no tuvo piedad en su programa de radio: "Me hace acordar a esos discos Bossa n' Stones pero sin onda... Es como Rita Lee sin ganas... Promociona sus películas cantando para el 'toor'".

Lejos de enojarse o deprimirse, la actriz salió a responderle en las redes sociales. "¡Seguiré practicando, entonces!. A mí me encanta lo que hacés. Siempre", tuiteó sin entrar en conflictos. Porque si hay algo que dejó en claro la China en los últimos años es que no le importa el qué dirán.