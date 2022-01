Vahide Perçin, Hünkar en Züleyha, deja la novela y se suma a una nueva serie

domingo, 30 de enero de 2022 00:00

Vahide Perçin, quien se ganó el corazón de la audiencia interpretando a Hünkar en Züleyha, dio un paso al costado y renunció a la novela. La legendaria actriz decidió no seguir en la serie de televisión cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Çukurova" u "Once Upon a Time, Çukurova", conocida en Argentina como Züleyha y en Turquía como Tierra Amarga.

La actriz abandonó la serie voluntariamente para ocuparse de su salud, después de haber padecido cáncer y eso sacudió los cimientos de la serie. Su salida se verá en Argentina en la Tercera Temporada que ahora está en curso pero para evitar "spoilear", no se confirmará cuándo será su fin ni de qué forma.

Después de la despedida, se reveló que Vahide Perçin hizo un trato para una nueva serie. Según el portal turco Televizyon Gazetesi, la periodista Birsen Altuntas confirmó que la actriz ya firmó un contrato para su nuevo trabajo de la mano de la productora Tims&B y por ahora están esperando que se complete el staff para anunciar los detalles.

De acuerdo a lo trascendido, Vahide Perçin asumirá el papel principal de la nueva serie bajo la dirección de Emre Aybek al frente del proyecto. También se reveló que el intenso trabajo de Ayfer Tunç en el guión estaba en la etapa final.

Bir Zamanlar Çukurova, cautiva a todos sus seguidores con una trama ambientada en la década del 70, en la que el amor se torna imposible entre la protagonista y su amado: Züleyha y Yilmaz.

Hünkar es una señora de carácter fuerte, madre del estanciero Demir y dueña del lugar que servirá como escondite para Züleyha y Yilmaz. Pero también es quien impulsa que ambos se separen y empuja a la joven a casarse con su hijo. Con el correr de la trama, el personaje logra conquistar a los seguidores de la historia e incluso se gana el cariño de los mismos.

Vahide Perçin se hizo conocida por su rol de Hürrem en El Sultán (2013). Luego desembarcó con otra ficción turca: Todo por mi Hija (2016), donde interpretó a Gönül Aslan, o Señora Torpe. En ambos casos, el rating estalló cada noche con sus actuaciones.

Vale recordar que en el 2011, en el mejor momento de su carrera, tuvo que dejar de lado la actuación por su salud. Mientras graba la novela El secreto de Feriha, le diagnosticaron cáncer de mama. Estuvo obligada a dejar la tira para eliminar la enfermedad de su sistema. Sin embargo, Vahide Perçin pudo superarlo rápidamente. Después de un año de tratamientos, le dijeron que estaba sana.

En pleno rodaje de Züleyha, ella brindó una entrevista al portal Sabah donde habló de aquella enfermedad: "Mi hija está muy enojada conmigo. Me dice 'cuídate un poco'. Este es el hábito, no puedo cambiarlo. Solo mis controles de salud están estrictamente controlados por mi entorno. Después de todo, estoy haciendo un trabajo y dando vueltas en este negocio, las condiciones son muy difíciles. No hay horario de comida ni de sueño. No puedo decir que haya cambiado mi vida ahora. Al menos trato de protegerme. Durante la enfermedad, por supuesto, volví a mirarme".