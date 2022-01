Luciano Castro se tiñó de rubio y Sabrina Rojas reaccionó con un contundente comentario

lunes, 3 de enero de 2022 15:11

Flor Vigna compartió en su perfil de Instagram el rotundo cambio de look de Luciano Castro. Sabrina Rojas, ex pareja del actor fue la primera en comentar la publicación.

La cantante se animó a publicar por primera vez fotografías con su actual pareja, Luciano Castro. En la seguidilla de fotografía, mostró en primer lugar una de ella junto al actor en la playa. Las demás imágenes que acompañaron el posteo son distintas frases dedicadas a su amor actual.

El texto que acompañó aquel posteo fue: "A veces hablo conmigo de ti". La publicación sumo más de 200.000 reacciones, entre las personas que comentaron la publicación se encuentra el de Sabrina Rojas, ex pareja de Castro.

Lo que llamó la atención en muchos de los seguidores fue el cambio en el color de cabello de Luciano. Ahora el actor se mostró rubio y sorprendió a todos los seguidores. "Buena", fue el comentario que dejó la madre de sus hijos, Fausto y Esperanza, Sabrina, está muy cerca de él, incluso hacen temporada juntos en Mar del Plata con la obra Desnudos.

La buena relación entre Rojas y Castro es muy constante, en diversas publicaciones, se ve que siguen manteniendo un vínculo cordial entre ambos. Esta buena onda se trasladó Vigna y el Tucu López, pareja de la modelo. El viernes, los ex marido y mujer pasaron Fin de Año juntos con sus hijos en Mar del Plata con la ex Combate y el ex de Jimena Barón, que pasó Año Nuevo en Tucumán, quien los acompañó por videollamada.

“Y así, este cuarteto del amor recibe el 2022?, escribió Rojas en su cuenta de Instagram junto con una captura de su pareja en Tucumán y una foto de ella con su ex y la pareja de éste. La buena relación entre las parejas lo dejan visible a través de las distintas historias en las redes.