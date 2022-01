Fede Bal habló de un problema que sufre desde niño: "no voy a llorar"

sábado, 29 de enero de 2022 00:00

Fede Bal, el hijo de Carmen Barbieri, brilla al frente de "100 Argentinos dicen", en reemplazo de Darío Barassi, donde en las tardes de El Trece deja su impronta conduciendo en programa que lleva a cientos de familias a competir por dinero.

Sin embargo, una revelación del nuevo conductor, que abrió su corazón, sorprendió tanto a participantes como a televidentes y provocó risas en el piso del programa.

Todo comenzó cuando el conductor preguntó sobre a qué lugar uno lleva a arreglar cosas. De inmediato, uno de los participantes respondió: "a una bicicletería", y esa palabra dio pie a la revelación de Bal.

“Yo conté el otro día que no sé andar en bici”, comenzó diciendo Federico, frente a la atenta y sorprendida mirada del joven que intentaba ganar para darle el pase a su familia a seguir jugando. “No me mires con esa cara tampoco”, señaló, entre risas el conductor.

“Sí, es verdad que no sé andar en bici. Es un problema que tengo de niño, de hace muchos años. Yo sé qué garpa pero tampoco voy a llorar. ¡Basta!”, cerró, con humor.

Dario Barassi rompió el silencio: ¿vuelve a 100 Argentinos Dicen?

Darío Barassi es sin dudas la revelación de la televisión desde el 2021 de la mano de 100 Argentinos Dicen (El Trece). El sanjuanino tiene un carisma único que conquista a la audiencia y su ausencia, hace extrañarlo.

En medio de sus vacaciones, el conductor apareció a través de su historia en Instagram y respondió por primera vez las preguntas que le hicieron sus fans. Habló de todo, desde el programa con el que es éxito hasta la posibilidad de agrandar la familia y su nueva propuesta laboral.

"No puedo explicar lo que extraño. Ayer en la noche me quedé despierto y me puse a ver programas viejos. Lo que me reí conmigo. Me amo, ya vamos a volver el primero de marzo estamos de vuelta", expresó Darío quien luego envió saludos a Fede Bal que es quien ahora lo reemplaza en la pantalla.

Además se refirió a la posibilidad de que 100 Argentinos Dicen llegue en una versión infantil, con niños contestando las desafiantes preguntas. En esta ocasión, a manera de broma hizo la exclamación de hablar por teléfono con la producción pero no confirmó ni descartó que se venga 100 Argentinos Kids.