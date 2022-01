El duro momento de Gabo Usandivaras: "estoy aprendiendo a vivir de nuevo"

sábado, 29 de enero de 2022 00:00

Este viernes 28 de enero, Gabo Usandivaras vivió el primer mes sin su hermana Giselle, después de que la joven falleciera a sus 30 años. La pérdida del coreografo y bailarín conmovió el mundo del espectáculo ya que compartió escenario con muchos famosos.

En el primer mes de su partida, el exbailarín de Showmatch decidió homenajearla en redes sociales, donde le dedicó unas sentidas palabras junto a una tierna foto en donde aparecen juntos.

“Un mes en el que te convertiste en Universo… Un mes en el que estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Un mes de esta nueva vida. Un mes de no entender nada y al mismo tiempo sentirlo todo y entender lo inentendible”, empezó diciendo el bailarín.

Y agrego: “Lo único que sigue igual es mi amor por vos. Nuestro amor, que es lo que me motiva y lo que me ayuda a encontrarte”.

La noticia de la muerte de Giselle la confirmó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana -LAM-, y en este marco, se recordó una fuerte revelación que el artista había dado en una entrevista a la revista Pronto, en 2017. Allí reveló un conmovedor gesto de amor que iba a hacer Giselle por él.

“Mi hermana Giselle me va a dar su vientre”, comenzó diciendo el bailarín, en medio de su deseo de ser padre. “El óvulo va a ser de una donante y yo la voy a inseminar. Estuve averiguando donde lo podría hacer, quizá California o en Florida, Estados Unidos porque allá está permitido. Todavía no tengo definido cuando será. Mi hermana vive en Córdoba con Diego, su pareja, y no tiene chicos".

Ángel de Brito dio la triste noticia, diciendo "falleció la hermana de Gabo de una manera muy fea y muy joven. Queríamos contarlo y mandarle un beso a su familia. No hay mucho más que agregar porque ya es parte de la intimidad de la familia qué pasó”.